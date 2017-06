El ministerio acuerda con los sindicatos convocar 150.000 plazas docentes en cinco años

La Mesa Sectorial de Educación, integrada por sindicatos de enseñanza y el Ministerio de Educación, ha acordado convocar tres ofertas de empleo público para los dos cuerpos -el de maestros y el de profesores de Secundaria- a lo largo de los próximos cinco años con el objetivo de reducir al 8% la bolsa de interinos, que en Asturias ronda en la actualidad el 30% de la plantilla. La oferta de plazas estructurales ocupadas por profesorado interino que saldrían a oferta pública entre 2018 y 2020 se situaría así entre 110.000 y 150.000, según informaron los propios sindicatos.

El secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, les transmitió en ese encuentro que la intención del Gobierno es «tratar de igualar las oportunidades para cada cuerpo docente, con dos años para cada uno y una última convocatoria 'escoba' para todos los cuerpos», explicó ayer el sindicato educativo Suatea.

Quedó pendiente de estudio si se lleva a cabo un cambio de temario, decisión que el ministerio garantizó que no se adoptará sin consultar previamente a las comunidades autónomas.

En cuanto a introducir modificaciones en el actual sistema de acceso a la función pública docente, sindicatos como Anpe y Suatea plantearon aumentar la puntuación por la experiencia de los interinos «hasta el máximo legalmente permitido». Alerta en este sentido Suatea de que «si no se toman medidas, la mayoría del profesorado interino perderá su trabajo si no logra una plaza de funcionario» en estas oposiciones. Por eso considera «de justicia» dar una salida a «estas personas que han accedido a la enseñanza a través de procesos selectivos muy duros que, en muchos casos, superaron aunque al final no lograran hacerse personal funcionario por la escasez de plazas ofertadas». Suatea reclama «cambios importantes» en la ponderación del concurso y en el formato de las pruebas que, a su juicio, «deben orientarse hacia la valoración de la capacidad didáctica y pedagógica» de los participantes.