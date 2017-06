Los universitarios rechazan, por «insuficiente», la congelación de las tasas de matrícula

«No nos conformamos con la congelación de las tasas universitarias. No deja de ser una mínima concesión simbólica que no va a suponer grandes cambios para las personas con dificultades económicas». La medida prevista por el Principado para el próximo curso académico «es un avance», reconoció el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Oviedo que, no obstante, la rechaza al considerarla «muy insuficiente».

Los estudiantes habían reclamado una rebaja gradual para los próximos cuatro años que empezaría ya el próximo año con un recorte del 6,5%. El rector, Santiago García Granda, volvió a referirse a este asunto al asegurar que la medida del Principado «es un punto de inflexión».

No ocultó sin embargo que prefería «que se hubiera aceptado la propuesta de la Universidad» de rebajar un 1% la primera matrícula y un 1,5% el resto, «pero se trata de un asunto problemático con unos presupuestos en marcha».