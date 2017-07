El apellido del padre deja de tener preferencia sobre el de la madre

Desde ayer, los padres tienen que ponerse de acuerdo a la hora de elegir el orden en el que su hijo llevará los apellidos. El apellido paterno deja definitivamente de tener preferencia sobre el materno a la hora de inscribir a un recién nacido. Y si no lo hacen o no se deja constancia de en qué orden quieren que vayan, será el encargado del registro civil quien establezca cuál va primero. Y ya no se colocará por defecto el del padre. Se elegirá atendiendo al interés superior del menor y siguiendo una serie de criterios, como evitar cacofonías, combinaciones malsonantes o contrarias al decoro, que el primer apellido pueda inducir a confusión con un nombre propio o con la identidad de otra persona con fama de notoria relevancia negativa. También será un criterio a tener en cuenta que se pueda dar preferencia a un apellido que resulte infrecuente según el Instituto Nacional de Estadística.

La Dirección General de los Registros y del Notariado entiende que los encargados del Registro Civil están «preparados» para aplicar la reforma y prevé que «en la mayoría de los casos» serán los progenitores los que acordarán el orden de transmisión de los apellidos antes de la inscripción registral, igual que venía sucediendo hasta ahora, según informaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Justicia.

Las mismas fuentes aseguran que esta modificación constituye «un elemento modernizador que busca la absoluta igualdad entre progenitores».

Las feministas aplauden el cambio y los genealogistas dicen que «dará más trabajo»

Es éste un cambio muy aplaudido por las asociaciones de mujeres que consideran que se trata de un avance en favor de la igualdad que además supera tradiciones «sexistas». En este sentido, la presidenta de Fundación Mujeres, Marisa Soleto, asegura que esta medida «ayuda a equilibrar la posición de ambos progenitores», más allá de la «tradición». Además, pone de manifiesto que en un contexto en el que no solo se celebran matrimonios entre personas de distinto sexo sino también homosexuales, «ya no parecía ser muy recomendable esa preferencia masculina».

Por su parte, la presidenta de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, añade que es una medida «acorde con la realidad de los tiempos». «Es un avance hacia la igualdad, no había ninguna razón que justificara la prevalencia del apellido del padre mas allá de la tradición sexista», zanja.

No obstante, el cambio puede afectar a la genealogía, es decir, a la hora de investigar sobre los antepasados de una persona, según advierte el catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones en la UNED, Javier Alvarado. El experto precisa, en declaraciones a Europa Press, que el cambio normativo «no necesariamente implicará problemas insuperables» más allá de un mayor esfuerzo y estudio.

«Únicamente, los genealogistas deberán tener en cuenta las previsiones legales. Esto requiere de un mayor esfuerzo y estudio».