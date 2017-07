Niembro recoge firmas para reabrir el parking de Toranda

Varios establecimientos y vecinos de Niembro han iniciado una campaña de recogida de firmas con el fin de instar a la CUOTA y al Ayuntamiento de Llanes a que se reabra el aparcamiento situado junto a la playa de Toranda. Ayer, primer día realmente de playa de este verano, fueron muchos los usuarios que se dirigieron a este arenal, pero tuvieron que darse la vuelta al estar restringido el acceso. Hasta allí se desplazó personal de la Policía Local de Llanes a las horas centrales del día para controlar los problemas de tráfico que se estaban generando y asegurarse de que los vehículos no se introducían en el sendero que conduce a la playa. También realizaron labores de información a los usuarios sobre la no apertura de este parking al no haber sido autorizado por la CUOTA.

Algunos de ellos optaron por dejar su coche estacionado en alguna de las calles del pueblo o junto a la ría y otros optaron por marcharse a otros arenales. Y es que ayer tan solo estaba en funcionamiento el aparcamiento habilitado en terrenos municipales en la rasa de Torimbia. Los tres previstos en la zona de la Venta, en unas fincas privadas, permanecían cerrados. Esto hizo desistir a muchos bañistas.