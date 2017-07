«No renunciamos a recibir una financiación especial este año», advierte el rector

El acuerdo que permitiría a la Universidad de Oviedo recibir a partir del próximo año financiación extra en función de unos objetivos previamente acordados con el Principado, como la mejora de la labor docente e investigadora, entre otros, «está relativamente cerca», confió ayer Santiago García Granda. De hecho, el equipo rectoral ya ha dado respuesta a «la primera propuesta» que le trasladó la Consejería de Educación y de la que, de momento, prefiere no desvelar las cifras. Hasta ahora se había venido hablando de una aportación extraordinaria, vía este contrato-programa, de unos seis millones de euros.

El del contrato-programa es un objetivo que la Universidad persigue desde hace más de dos años. Pero, independientemente de que acabe viéndose reflejado en los presupuestos regionales de 2018, el rector insiste en reclamar, para este ejercicio, «un impulso» económico. «Si el Principado no considera oportuno destinar una financiación especial a la Universidad en 2017 no la hará, pero nosotros no vamos a renunciar a esa posibilidad», advirtió ayer el rector.

Santiago García Granda avanzó que los planes del Principado pasan por incrementar la dotación general para la institución académica en la misma proporción que lo hagan los presupuestos regionales de 2018 y «con un suelo que sería el presupuesto de 2017». Y ahí radica el desacuerdo. Porque el equipo rectoral, que denuncia que «esos son unos presupuestos que están muy recortados», insiste en que su aspiración es recuperar las cifras del año 2010. En ese ejercicio, la Universidad dispuso de 229,5 millones. Este año, de 200. En este punto, García Granda reconoce que «también podríamos aceptar una recuperación gradual» de ese techo presupuestario. Además, apuntó el rector, el Gobierno regional plantea «dos líneas especiales» de financiación. Por un lado, una dedicada exclusivamente a infraestructuras y otra, la ya mencionada del contrato-programa o financiación por objetivos.

«Los campus científicos de verano es de lo poco que nos queda de los de excelencia»

120 chavales de toda España

García Granda realizó estas declaraciones antes de dar la bienvenida a los primeros treinta alumnos de toda España que, durante esta semana, participarán en el primero de los Campus Científicos de Verano que, desde hace ocho años, organiza la Universidad de Oviedo con financiación de Fycit y la Caixa. «Es una de las pocas cosas que nos quedan de los campus de excelencia internacional, hay que decirlo» y, con todo, «un buen programa que hay que mantener». 120 alumnos de cuarto de la ESO y primero de Bachillerato de catorce comunidades -cinco asturianos entre - participarán en los cursos denominados 'Viaje al centro de la célula', 'Crea y diseña objetos inteligentes', 'Bases científicas de las investigaciones criminalísticas' y 'Trending Topic #La Tierra'.

Los valencianos Aida Ramos y Santiago Pérez Marco, alumnos de Bachillerato, participan por primera vez en este programa. «Tengo muchas expectativas porque es mi primer contacto con la Universidad. Doy por hecho que no será como una clase del instituto sino algo más directo», comentaba Pérez Marco, que piensa estudiar el grado de Bioquímica y Biomedicina. «Es también una buena oportunidad para enfrentarte al mundo real y ser más independiente. Creo que además de en lo académico creceremos en lo personal», apuntó Aida Ramos. El programa «os va a aportar conocimientos y herramientas fundamentales para el futuro», les garantizó el rector, quien les dio un último consejo: «Queremos que os divirtáis».