Absuelta la alcaldesa de Ibias tras ser acusada de dañar el bar de su exmarido La regidora consideró que esta acusación se realizó «con el único objetivo de hacer daño en lo personal y en lo político» D. S. F. Martes, 15 mayo 2018, 20:47

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cangas del Narcea ha decretado sentencia absolutoria para la alcaldesa de Ibias, Silvia Méndez, quien había sido acusada de un daño contra el patrimonio por ser la supuesta autora de las pintadas en el bar de su exmarido.

La regidora, que ya se había declarado inocente durante el juicio, se mostró ayer contenta «de que la verdad salga a la luz». Méndez calificó este episodio «como uno más de los que estoy sufriendo desde que presenté la demanda de divorcio». La regidora consideró que esta acusación se realizó «con el único objetivo de hacer daño en lo personal y en lo político» y no dudó en referirse al que fue su marido, afirmando que «él no quiso superar ni asimilar el divorcio». La concejala le pidió «que me deje vivir en paz». Ante la sentencia cabe interponer un recurso ante la Audiencia Provincial, aunque el abogado del demandante, Ignacio Botas, comentó que «no sabemos aún si vamos a recurrir».