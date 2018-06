La activista acusada por Hazte Oír asegura «no haber hecho nada»

«No he hecho nada». La activista transexual Berta Rozada reconoció acudir «tranquila» al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) para prestar declaración por las protestas contra el autobús de Hazte Oír, que incluyeron una agresión a pedradas al vehículo en Lena. Decenas de personas y, también, diputados de Podemos participaron en una protesta para apoyar a Rozada, quien insistió en que ella no participó en el ataque al autobús y que solo fue a decir que no estaba de acuerdo con lo que hace Hazte Oír «y a expresar la rabia que las personas trans sentimos cuando escuchamos mensajes de odio hacia nuestros colectivo y sobre todo hacia los niños». Hazte Oír denunció además de a Rozada al diputado Daniel Ripa y a otras cuatro personas por coacciones, acoso, discriminación, daños contra la integridad moral, desórdenes públicos y daños.