El acusado de esconder droga en su cuerpo en un 'vis a vis' dice que la compró en prisión Funcionarios declaran que tenían información de que la visitante iba a pasarle al interno droga para traficar con ella en la cárcel EUROPA PRESS Oviedo Miércoles, 24 enero 2018, 11:44

El recluso acusado de esconder droga en su cuerpo tras un 'vis a vis' en el Centro Penitenciario de Asturias ha manifestado este miércoles que las sustancias estupefacientes que se le encontraron «las compró en el propio centro para tratar sus problemas de ansiedad». Así ha indicado que en esa fecha estaba a tratamiento y tenía dependencia al alcohol, cannabis, cocaína y también «heroína que consumía para relajarse», entre otras sustancias.

A preguntas del Fiscal y de su abogado ha explicado que en esas fechas el estaba en la enfermería de apoyo de reclusos enfermos, por lo que guardaba la droga en su cuerpo para su propio consumo. «Reconocí que era mi consumo, que ya lo tenía conmigo y que era para consumir yo porque estaba muy mal, no me daban permisos, pedí incluso para ver a un tío enfermo que no me dejaron ir y en pocos días se murió», ha explicado el recluso que ha insistido en que «estaba muy mal y solicitó a los servicios médicos que le incrementasen la medicación» sin que le hiciesen caso.

En este sentido ha insistido en que tenía diagnosticada «ansiedad generalizada» por consumo de «todo tipo de drogas» y por la propia situación de internamiento. Así también ha asegurado que el acusado entregó la sustancias voluntariamente en el examen radiológico. Su defensa, ejercida por el letrado Iván Cortina, solicita la libre absolución del acusado alegando que tenía ansiedad generalizada por el consumo de «todo tipo de drogas» y por la situación que vivía en prisión.

Entre los testigos llamados a declararlo hizo uno de los funcionarios del centro penitenciario que ha indicado que tenía información confidencial fidedigna de que la visitante iba a pasarle al interno sustancias para que el pudiese traficar con ellas en prisión, así que ya previamente habíamos solicitado una placa en previsión de que no quisiese colaborar en el cacheo. Así lo hicimos tras el cacheo y en la placa vimos algún cuerpo extraño, el lo negaba pero tras un tiempo accedió a dárnoslo.

Los hechos

El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las 13.30 horas del día 20 de enero de 2016 en el interior del Centro Penitenciario de Asturias, el acusado escondió dentro de su cuerpo, después de un 'vis a vis', sustancias que resultaron ser heroína y pastillas (Alprazolam) para venderlas a otros internos.

La droga fue descubierta tras un examen radiológico practicado al acusado con la autorización de la juez de vigilancia penitenciaria y resultó ser. Las sustancias intervenidas fueron valoradas en la cantidad de 246,05 euros.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública y solicita que se condene al acusado a cuatro años de prisión.