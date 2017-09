El acusado de grabar a su compañera en ropa interior en Gozón niega los hechos El acusado, durante el juicio. / ALICIA GARCÍA-OVIES La defensa pide la absolución al considerar que "los indicios no son claros" ALICIA GARCÍA-OVIES Lunes, 11 septiembre 2017, 15:03

El acusado, J. L. G., de haber grabado a su compañera en ropa interior mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa en la que trabajaban en Laviana ha negado esta mañana ante el juez ser el culpable de los hechos. Según defiende su abogado, "los indicios no son claros", puesto que la Guardia Civil no encontró ni vídeos ni fotografías en su móvil.

Los hechos habrían tenido lugar en junio del pasado año. M. S. G, se encontraba cambiándose en el vestuario sobre las 7.15 horas cuando vio un teléfono detrás de un tabique. Según relató hoy ante el juez, en ese momento salió corriendo y vio irse a un hombre que vestía pantalones vaqueros y camisa clara de cuadros. Decidió entonces llamar a la responsable de riesgos laborales, quien junto a otro compañero, se encargó de comprobar las cámaras de seguridad. Una medida que no dio resultados, puesto que en ninguna de ellas se vio al culpable.

En su relato destacó que ese día había un coche mal aparcado en una zona poco habitual. Tras el visionado de las cámaras, A. M. G. y C. H., llegaron a la conclusión, al comprobar la matrícula, que el vehículo pertenecía al acusado. Fue entonces cuando mandaron comprobar al jefe de departamento qué vestimenta llevaba para ver si encajaba con la descrita por M. S. G. Algo que fue así.

Unas declaraciones que el abogado defensor considera insuficientes. "No hay pruebas de que haya grabado imágenes. Es muy posible que haya sido un tercero", aseguró. En su relato explicó que en las cámaras de seguridad se ve una camisa clara, no de cuadros y que las horas no casan con las declaradas. Además, las grabaciones fueron entregadas por una trabajadora de la empresa a la Guardia Civil, lo que no asegura que "no hayan sido manipuladas".

El juicio ha quedado visto para sentencia.