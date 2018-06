«Admito que me voy con tristeza»

Dos años llevaban los policías, guardias civiles y militares más sobresalientes de la región recibiendo por correo las órdenes de Isabel La Católica o del Mérito Civil. El entonces delegado del Gobierno Gabino de Lorenzo, entendió prescindible la tradicional ceremonia para dárselos en mano y prefería resolver el reparto por correspondencia, algo con lo que su sucesor quiso romper. «Era para mi una prioridad incuestionable y por ello no he querido abandonar el cargo sin antes entregaros lo que con vuestra dedicación, esfuerzo y sacrificio os habéis ganado con creces», justificó ayer Mariano Marín.

Es solo el último gesto de una forma de ejercer el cargo distinta a su antecesor. De Lorenzo apenas pasaba por la Delegación del Gobierno, y no participaba en actos públicos salvo visita ministerial o catástrofe en la región. En sus 67 días Marín ha estado presente en otras tantas reuniones y comparecencias, haciendo visible el papel de la administración central y defendiendo las decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy.

Aplaudiendo ayer a soldados que participan en misiones internacionales, guardias civiles listos para cualquier incidencia en el medio rural, y agentes que mantienen a raya al narcotráfico y la corrupción, Marín confesó su fastidio por el «poco tiempo» del que ha dispuesto. «Admito que me voy con la lógica tristeza de quien no ha podido plasmar todos sus proyectos y sabe que dejará de colaborar con profesionales que prestan servicios excepcionales», indicó.

Fueron 26 policías nacionales, doce militares del Regimiento Príncipe número 3, y un Guardia Civil los honrados, cada uno con una historia. Entre los inspectores-jefe por ejemplo estaba Arturo Pérez Montaña, quien lideró la investigación contra la trama de corrupción del 'caso Renedo'. O el guardia civil Gabriel Ángel Peláez, que estuvo hablándole a un joven hasta convencerle de que no se tirara por un puente. O Miguel Ángel Ramos, al frente de una Policía Judicial que es el azote de las bandas que intentan robar y traficar en la región.

«He recibido muchas más satisfacciones de las que a mí me ha dado tiempo a proporcionar, y la mayor parte de lo mejor que he recibido, me lo habéis dado vosotros», les dedicó Marín. Por conocerles, dijo, «ha merecido la pena ser delegado del Gobierno». Tanto que si le ofrecieran repetir «por el mismo periodo de tiempo, no dudaría ni un segundo en aceptarlo por tener la honra de trabajar con quienes considero los mejores representantes de las más nobles virtudes de este gran país», apreció.