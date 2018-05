El aeropuerto de Asturias negocia una conexión directa con Granada La cifra de pasajeros crece un 3,4% en lo que va de año y llega a los 406.880 usuarios ELENA RODRÍGUEZ CASTROPOL. Martes, 15 mayo 2018, 02:18

El director del aeropuerto de Asturias, Carlos San Martín, llegaba ayer a Castropol para participar en el X Foro Comunicación y Escuela con las estadísticas más recientes de Aena en la 'tablet'. Eran las cifras de pasajeros del primer cuatrimestre. De enero a abril, el equipamiento asturiano registró 406.880 pasajeros, un 3,4% más que un año antes. Es el dato acumulado en estos primeros cuatro meses de 2018.

De ellos, más del 86% (350.694) viajaban en vuelos nacionales, lo que supone un incremento del 6,9%, y el resto en enlaces con otros países. El resultado se debe a sus dos mercados principales: Madrid y Barcelona, que están creciendo, aunque la tendencia general es a que el internacional sea el que más despegue y «por eso hemos completado conexiones con mercados que no estaban atendidos, como Alemania e Italia», aunque reconoció que «aún hay un margen de mejora importante».

El director ve «un amplio margen de mejora» para abrir más rutas internacionales

Antes de reunirse con un centenar de niños de la comarca Oscos-Eo para explicarles cómo funciona el transporte aéreo, San Martín expresó su confianza en «mantener este crecimiento con la oferta de verano», que ya está en vigor y que se prolongará hasta el mes de octubre, con veintidós rutas, ocho de ellas internacionales de carácter regular: los aeropuertos londinenses de Heathrow, Gatwick y Stansted, París, Lisboa, Múnich, Venecia y Ginebra. Lo cree así, porque «las compañías tienen un 3% más de asientos programados» para los próximos meses.

En su quincuagésimo aniversario y después de haber cerrado un 2007 «de récord», el aeropuerto sostiene que está disponible ante un posible interés de las compañías. En este contexto, el Patronato Provincial de Turismo de Granada ya ha avanzado que las nuevas miras de su aeropuerto se dirigen al Norte: a Asturias y Galicia. «Es verdad que el mercado de Granada tiene su potencial y que la marca Asturias es cada vez más demandada y se buscan conexiones directas, sin pasar por grandes capitales», señaló San Martín. Pero insistió en que «no hay prioridades específicas y los contactos tanto de Aena como de las compañías son continuos» para captar posibles clientes.

Nueve cancelados por niebla

Al encuentro con los niños acudió también Arturo Arias, jefe de la torre de control del aeropuerto, quien señaló que es ahora «entre mayo y septiembre cuando hay más días de concentración de niebla». «También la hay en periodos aislados el resto del año, pero con el sistema y los procedimientos que tenemos asociados a la ayuda a la navegación se solventan con toda seguridad. Puede haber alguna demora puntual, pero las operaciones son seguras».

Según datos del aeropuerto, en lo que va de año solo nueve vuelos que tenían que llegar a Asturias fueron cancelados por la niebla. «No es una cifra relevante», señaló el director del aeropuerto, quien insistió en que este fenómeno meteorológico «no es condicionante para que las compañías implanten o no aquí sus operaciones».

Otro de los ponentes fue Carlos Cerqueiro, director de Comunicación de Volotea, con base en Asturias, 62 personas contratadas en la región y que este año espera llegar a los mil empleados en total con 250 contrataciones más este verano.

Volotea se evalúa en Palma

Consultado sobre la ruta entre Palma de Mallorca y Asturias, con frecuentes retrasos, señaló: «El aeropuerto de Palma es el tercero más grande de España y tiene una dinámica distinta respecto a aeropuertos más pequeños y manejables. Es verdad que en Palma no tenemos personal propio, sino que es una empresa la que nos presta servicio. Pero eso no implica que siempre funcione mal. En algún caso ha funcionado peor de lo que nos hubiese gustado, pero estamos haciendo todo lo posible». Especificó que «estamos mirando con los proveedores si tienen algún tipo de anomalía, pero salvo temas puntuales, no vemos un problema especial. Solo eso: que la dinámica de Palma es distinta».