Incluir a Severo Ochoa en el nombre del aeropuerto cuesta 45.000 euros que paga Valdés El alcalde confía en lograr para noviembre un cambio de denominación que respaldan PP, Foro, IU y Ciudadanos RAMÓN MUÑIZ Gijón Jueves, 17 mayo 2018, 02:05

«Queridos pasajeros, acabamos de aterrizar en el aeropuerto de Asturias-Severo Ochoa». Éste mensaje recibirá a los viajeros que vuelen a la región si cristaliza el plan que el Ayuntamiento de Valdés avanza con el Ministerio de Fomento. El proyecto arrancó en septiembre, cuando el pleno municipal acordó solicitar al ministerio que vinculara al Nobel asturiano con la terminal. Desde entonces se han sucedido las reuniones, entrevistas e informes. Aviación Civil calcula en 45.000 euros el coste de actualizar las señalizaciones, pegatinas, carteles, y documentos de la infraestructura, desembolso que el consistorio asumirá.

El padrón le atribuye 11.987 habitantes, por lo que poner al científico más reconocido que salió del concejo en el aeropuerto supondría un esfuerzo equivalente a 3,7 euros por vecino. «En el pleno extraordinario que tuvimos a mediados de abril consignamos esa partida en el remanente de tesorería», informa el alcalde, el socialista Simón Guardado, quien cuenta con el voto unánime del pleno para financiar la operación.

Fomento tiene lista la Orden Ministerial que aprobaría el cambio de denominación. Antes de hacerla oficial, remitió un borrador al resto de administraciones afectadas para que, antes de quince días, expresen su parecer. «Yo espero que no haya problemas y que todo el mundo apoye algo que supone dar realce a un premio Nobel, el único asturiano y el segundo español que lo logra por ser científico», insta Guardado.

La propuesta suscita adhesiones en el PP, Foro, IU y Ciudadanos. Preguntado al término del Consejo de Gobierno, el portavoz del Principado, Guillermo Martínez, eludió expresarse al respecto alegando desconocer la propuesta.

«Es una magnífica idea; Ochoa hizo una labor extraordinaria y es muy querido en toda Asturias», manifestó el diputado popular Pedro de Rueda. Incluirlo en la rotulación «puede ser una manera de mantener viva la figura de un asturiano universal y clave en la investigación científica», avaló el coordinador de IU, Ramón Argüelles. «Supone reconocer la importancia de la ciencia para el mundo y nuestro futuro», terció Armando Bartolomé, de Ciudadanos. «Si una figura debe unirnos y suscitar absoluto consenso es Severo Ochoa», agregó.

No siempre fue así. El pasado año la agrupación de Foro en Castrillón llevó al pleno una iniciativa como la valdesana, siendo rechazada. «Nos reprocharon que no lo hubiéramos consensuado, que había otras prioridades», recuerda Víctor Fernández, presidente de la formación castrillonensa. «Cualquier disculpa valía para votar 'no' a lo que no fue una idea suya; ahora espero que nadie se oponga a este bien para Asturias», abundó.

«Nadie se debería oponer», consideró Ignacio García Palacios, alcaldenaviego y presidente de la Federación Asturiana de Concejos (Facc). Tiene dudas sobre el hecho de que un consistorio pague algo que afecta a la región «pero si se ofrecieron, bien está».

Tras las consultas, Fomento y Valdés firmarían un convenio, y el cambio se elevaría al Boletín Oficial del Estado. Guardado confía en lograrlo en noviembre, coincidiendo con el vigesimoquinto aniversario del fallecimiento de Ochoa. Alcanzar ese destino situaría al científico entre quienes ya dan nombre a los aeropuertos, como Federico García Lorca (Jaén), Seve Ballesteros (Santander), Adolfo Suárez (Madrid), Charles de Gaulle (París), Franz Kafka (Praga), Louis Armstrong (Nueva Orleans) y Antonio Carlos Jobim (Río de Janeiro).