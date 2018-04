«La mayoría de las agresiones a menores quedan ocultas», alertan los expertos Una joven sentada en un bolardo de hormigón mientras sus amigos siguen de fiesta. / JAIME REINA «Los casos que salen a la luz son solo la punta del iceberg», advierten a la vez que urgen «tomar medidas en los espacios de ocio para evitarlas» CHELO TUYA GIJÓN. Lunes, 23 abril 2018, 04:34

«Una historia muy dura, pero había que contarla. La sociedad debe saber lo que está pasando». El caso de la menor que sufrió una agresión sexual el pasado verano y que ayer quiso contar su experiencia a EL COMERCIO «para que no le pase a otras», no dejó indiferente a nadie. «Su historia es solo la punta del iceberg». Porque, ataques como el que sufrió ella, que fue obligada a practicarle una felación en el baño de un local de copas a un joven al que acababa de conocer, «son muy habituales». Lo grave es que, como en el caso de la menor que contó su historia, «la mayoría de las agresiones sexuales a menores quedan ocultas». Ella no quiso denunciar a su agresor ni contárselo a nadie, salvo al personal de Cavasym donde está recibiendo terapia psicológica. «Esto tiene que parar».

Así lo aseguran desde entidades como Cavasym, el centro de ayuda a víctimas de agresión sexual en el que están dando terapia a la adolescente, o como la Fundación Cruz de los Ángeles, que cuentan con centros de atención a menores, o el Conseyu de Mocedá, que ha elaborado una unidad didáctica sobre el sexo consentido, o la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias o la Federación Asturiana de Mujeres Progresistas.

Mariti Pereira, Teresa Estrada, Álvaro Granda, Jessica Castaño y Blanca Aranda, portavoces respectivamente de cada una de ellas, aseguraron a este periódico que el relato de la joven «sirve para demostrar la importancia de tomar medidas tanto en espacios de ocio como en el ámbito educativo», dijo Granda.

Una importancia «clave, porque siempre nos han dicho que las denuncias son la punta del iceberg. Conocemos a psicólogas que nos dicen que hay muchos casos de violencia sexual a menores en el ámbito intrafamiliar», explicó Aranda.

Como ella opina Jessica Castaño: «Estamos seguras de que hay muchas más víctimas como ella». Para Teresa Estrada «el testimonio de esta adolescente es durísimo, pero está pasando más a menudo de lo que se cree». La directora de la Fundación Cruz de los Ángeles considera que «la mezcla de salidas nocturnas con exceso de alcohol está siendo letal, sobre todo para las chicas más jóvenes».

Aceptado como natural

Porque ellas siguen repitiendo el comportamiento de las víctimas de agresión sexual y «se culpan a sí mismas. Las víctimas nunca pueden sentirse culpables. La sociedad tiene que señalar al agresor, que no se sienta impune», reivindica el presidente del Conseyu de Mocedá.

«Me llama la atención de su relato que ella, cuando cuenta lo que ocurrió, se culpa. Se pregunta por qué salió, por qué bebió. Confiesa que llegó a odiar a sus amigas por no ir a buscarla al baño, por no darse cuenta de que tardaba... Sin embargo, nos cuesta focalizar al agresor, al chico que le hizo tanto daño», apunta Blanca Aranda.

Cree ella, como Granda, que «hay mucho que hacer aún para que la sociedad se conciencie. Queda en el aire que 'algo habrá hecho ella'. En este caso, estar bebida. Y no es así. Fue la víctima», aclara.

«Es que las situaciones de violencia machista están, muchas veces, naturalizadas. Nos resignamos a sufrirlas y no denunciamos ciertas situaciones. Necesitamos que la conciencia y la respuesta organizada a las agresiones sea lo habitual», reclama Jessica Castaño. Recuerda ella que Gijón «ha puesto en marcha el primer protocolo contra las agresiones sexistas. Es un trabajo bueno el que se ha hecho, pero está claro que insuficiente, hay que seguir insistiendo en el mensaje».

Un mensaje centrado en «dejar claro que el sexo tiene que ser consentido. Que estar borracha o llevar poca ropa no da derecho a nadie a agredirte», señala Pereira. «Decimos tolerancia cero. Ahora tenemos que demostrarlo», sentencia Jessica Castaño.