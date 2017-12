Alonso afirma que recuperar las 18 horas lectivas en Secundaria supondría un coste de 6 millones «Rebajar el horario dos horas para los profesores de Secundaria supondría unos 6 millones de euros y rebajarlo a todo el profesora, incluidos también Primaria, serían 15,3 millones de euros» EUROPA PRESS Martes, 5 diciembre 2017, 13:19

El consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, ha afirmado que rebajar el horario lectivo de los profesores de Secundaria de 20 a 18 horas -la situación que existía antes del 2012- supondrían para el Principado unos 6 millones de euros. Además, ha señalado que además de la cuestión económica esta la cuestión legal, por lo que no contemplan ninguna acción en ese sentido "hasta que no se modifique el real decreto".

El consejero ha respondido así a preguntas en relación con las movilizaciones llevadas adelante por el profesorado de Secundaria para recuperar las 18 horas lectivas. Un tema del que ya habló este lunes en la Junta General, en la presentación del proyecto de presupuestos de su cartera para 2018 y que la diputada de Podemos, formación que se presenta como fundamental para que las cuentas salgan adelante, Lucia Montejo dijo que echaba en falta.

"Rebajar el horario dos horas para los profesores de Secundaria supondría unos 6 millones de euros y rebajarlo a todo el profesora, incluidos también Primaria, serían 15,3 millones de euros", ha explicado, para añadir que no sólo se trata de una cuestión económica.

"Siempre hemos reconocido que la carga de trabajo del profesorado de Secundaria, particularmente, y también de Primaria, se ha visto elevada con motivo del Real Decreto del 2012 y siempre hemos dicho que nos gustaría revertir esta situación, pero para nosotros el principio de legalidad es sagrado y lo hemos venido demostrando", ha afirmado.

Por eso, Alonso ha indicado que hasta que no se modifique ese real decreto "no tenemos intención de hacer ningún movimiento". Así, ha recordado que no les "apetece" que el Ministerio "nos plantee algún recurso, como ya hizo con Andalucia". "Es cierto que algunas comunidades han comenzado tímidamente el retorno, pero nosotros ni nos lo planteamos ni tampoco lo descartamos en un futuro", ha afirmado.

Por otro lado, Alonso se ha referido a las tasas universitarias como "un tema complicado". El consejero ha afirmado que el claustro puede determinar en el ámbito de su autonomía lo que entienda oportuno, "aunque es un tema que sobrepasa sus competencias".

Por eso, ha señalado que es necesario realizar un estudio de los costes de grados y másters "para ver la correspondencia con los precios públicos". Además, van a publicar un decreto de precios públicos que va a estar a exposición pública y también ha señalado la firma del convenio de financiación con la Universidad de Oviedo, "que a nuestro juicio es excelente o un muy buen convenio de financiación para la Universidad", ha indicado.

Alonso ha afirmado que se trata de una cuestión que merece ser analizada "con mucho detalle". "Este año hemos hecho ya una esfuerzo de la congelación de primeras matriculas y siguientes, no estamos cerrados a nada, pero la prudencia intenta ser una de nuestras virtudes y lo estudiaremos con detalles de acuerdo con esas premisas", ha sentenciado.