La vía analizada por Fomento para la variante permite «más de 200 kilómetros por hora» Vía de triple hilo o ancho mixto. / ADIF Adif argumenta que el 'triple hilo' o ancho mixto combina mercancías con la alta velocidad. Se usa en Cataluña y se prepara ya en el País Vasco y Valencia RAMÓN MUÑIZ GIJÓN. Martes, 19 diciembre 2017, 13:23

Desde el 31 de marzo el Ministerio de Fomento repite que equipará los túneles de la variante de Pajares con vías de ancho internacional, las propias del servicio AVE. El arranque de las obras está fijado en el próximo semestre. Este es el esquema especificado por el ministro y su equipo en sus visitas al Principado, León, el Congreso y el Senado. La última vez se localiza en una respuesta parlamentaria al PSOE, el 16 de noviembre. Ese proyecto haría muy difícil que en los primeros años las mercancías utilicen la infraestructura.

El jueves pasado el ministro Íñigo de la Serna eludió hablar de anchos de vía. El asunto clave, subrayó, no es tanto sus características como «las mercancías, y digo que las mercancías pueden tener la garantía de que lo que se vaya a hacer favorecerá el uso adecuado». «Lo que se va a hacer permitirá ese uso mixto, no supondrá ningún problema», agregó.

Existen tres opciones para ello: que los ensayos para lograr trenes de mercancías de ancho variable estén evolucionando mucho, que el ministro se refiera a que los túneles están dimensionados para soportar el paso futuro de mercancías en ancho internacional o que la vía sea mixta.

Distintos técnicos que trabajan para Fomento confirman haber analizado en los últimos meses la opción de usar el tercer carril. La operación produce vías de 'triple hilo' o ancho mixto, sistema que permite el paso de trenes en ancho ibérico e internacional. Es la solución ya prevista para el tramo previo, León-La Robla.

El secretario general de Foro, Francisco Álvarez-Cascos, ha mostrado su sorpresa ante lo que «sería la tercera propuesta en un año», pero subrayó que su partido no ha efectuado «ninguna declaración contra el 'triple hilo' ni cuestionado las decisiones técnicas». La formación se muestra inquieta porque «el tiempo pasa y no se ha colocado ninguna vía de ancho internacional, ni en doble ni en 'triple hilo'», manifestó. En el ministerio conocen el debate, pero eluden terciar por ahora. La incertidumbre no durará mucho. De la Serna dijo que antes del día 31 visitaría la región para detallar el proyecto definitivo de vías. Por ahora se sabe que el 'triple hilo' fue diseñado por Adif y que «no se había desarrollado antes en ninguna parte del mundo» cuando se creó. Posibilita «la circulación de trenes de viajeros y de mercancías, con grandes prestaciones, es decir, velocidades superiores a 200 kilómetros por hora en ambos anchos». Así lo detalla la web de la sociedad pública.

Origen determinado

Adif concreta a qué problema responde el invento: «En la construcción de las líneas de alta velocidad con ancho de vía internacional se contemplan algunos trazados con tráfico mixto: viajeros y mercancías, es decir, el paso de trenes mercantes por vías de ancho internacional». Es justo el dilema de la variante. Fomento se comprometió con Foro a tender el ancho internacional, y recibe presiones desde el Principado para hacer viable el paso de mercancías.

Además de traviesas específicas, el ancho mixto requiere catenarias polivalentes, más potencia de electrificación y una nueva generación de enclavamientos, apunta Adif. El sistema se inició en el puerto de Barcelona y hoy está extendido en 107 kilómetros de Cataluña y Aragón. Existen publicaciones que destacan sus problemas pero lo cierto es que el ministerio sigue recurriendo a él. En el último año ha trabajado para reproducirlo también en la 'Y' vasca. Entre Valencia y Castellón tiene desde finales de 2016 otro tramo listo, pero las pruebas para lograr la homologación al servicio comercial no han concluido aún ni tienen fecha prevista, pese a iniciarse en marzo.