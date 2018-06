Anuncian más recursos contra la oposición de médicos de Primaria

Sindicatos como Usipa y CC OO ya han presentado sendos recursos contencioso-administrativos contra la decisión del Sespa de incluir en la convocatoria del último concurso oposición de médicos de Familia plazas del Servicio de Atención Continuada (SAC). Es el mismo camino que han seguido varios afiliados del Simpa y muchos otros afectados a título particular. Y, «si el Sespa no rectifica», estos recursos irán seguidos «de las demandas pertinentes», advierte Usipa. Ayer, cerca de medio centenar de médicos del SAC celebraron una asamblea en Oviedo en la que se decidió abrir otra vía para resolver esta cuestión. La de la negociación. Para ello, instan a todos los sindicatos a pedir una reunión urgente con la Dirección de Profesionales del Sespa para tratar de encontrar una solución. De no obtener respuesta o si el Servicio de Salud del Principado sigue adelante con la convocatoria de las plazas del SAC, advierten, se convocaría una nueva asamblea para decidir «todo tipo de movilizaciones» y el inicio de un conflicto laboral.

La decisión del Sespa de ofertar plazas de médico de SAC «incumple su compromiso de negociar con las organizaciones sindicales la posible convocatoria de las plazas del SAC en la OPE de 2018», recordó Usipa.