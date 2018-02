Lastra convoca a seis alcaldes para reactivar el plan del área metropolitana central de Asturias El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra. La cita será hoy, casi dos años después de que Javier Fernández presentara el borrador que proponía un consorcio que ahora se da por descartado MARCOS MORO GIJÓN. Jueves, 1 febrero 2018, 04:24

El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, buscará reactivar esta tarde en el Ayuntamiento de Siero el plan del área metropolitana central de Asturias. Un proyecto aún en fase preliminar que según Lastra solo puede superar el bloqueo al que lo llevó su antecesora en el cargo, Belén Fernández, desde la iniciativa municipal, la voluntariedad y la flexibilidad. «Lo contrario sería un gran error político e intelectual», admitió para marcar diferencias con la etapa anterior del departamento que ahora dirige.

El consejero ha citado a los alcaldesa de Gijón (Foro), Oviedo (Somos, IU, PSOE), Avilés (PSOE), Siero (PSOE), Langreo (IU y Somos) y Mieres (IU) para participar en el primer encuentro para la configuración del área metropolitana asturiana. Para el Gobierno regional este acto es importante para dar nuevo impulso y legitimidad la proyecto.

Por lo tanto, la reunión de esta tarde tiene algo de borrón y cuenta nueva para superar aquellos aspectos donde el plan encalló con anterioridad ante el temor de que el plan se acabara imponiendo desde el Principado. Para intentar captar a Gijón para la causa, tras el acercamiento institucional que se ha producido para impulsar conjuntamente el proyecto de integración ferroviaria gijonés, el mensaje que reitera Lastra cada vez que tiene ocasión es el mismo. Que el proyecto avanzará con absoluto respeto a las competencias municipales y dándole el protagonismo e iniciativa en este asunto a los ayuntamientos.

El consejero confía en desbloquear el proyecto dándole protagonismo a los municipios

El planteamiento del consejero es sentar en esta primera mesa a los seis municipios de mayor tamaño de la región. Con ellos se pretende empezar a diseñar las bases y condiciones del área central. Lastra promete que ese trabajo se hará sin ningún apriorismo sobre aspectos como la fórmula de gestión.

A partir de ahí la incorporación de más municipios se haría de forma paulatina en función de los proyectos donde se vaya viendo una necesidad de cooperación de mayor alcance. El consejero puso como ejemplo el ámbito de la movilidad, que previsiblemente será uno de los primeros proyectos concretos en los que se empezará a trabajar.

Lastra destacó además que la coordinación del área metropolitana, uniendo los 800.000 habitantes del centro de Asturias, permitiría optar a financiación europea ligada a estos proyectos y que también se tendría en cuenta a las zonas rurales.

El portavoz del gobierno local gijonés, Fernando Couto, que acompañará a la alcaldesa Carmen Moriyón aseguró anoche que el Ayuntamiento de la ciudad más poblada de Asturias acudirá a este primer encuentro con «ánimo constructivo». Couto se remitió a lo que se le trasladó al consejero en una reunión informal en el Consistorio gijonés que tuvo lugar el pasado 19 de enero. «Cualquier proyecto o solución que se plantee se tiene que diseñar de abajo a arriba, sin imposiciones, y respetando la autonomía y competencias de los municipios participantes», remarcó.

El próximo mes de marzo se cumplirán dos años de l acto en el que el presidente del Principado, Javier Fernández, presentó el borrador del proyecto. El documento de avance de las 'Directrices Subregionales de Ordenación del Área Central de Asturias', que proponía que 29 municipios que concurren en un radio aproximado de 30 kilómetros sumen sus fortalezas en una área metropolitana más funcional e internacionalizada. Fernández defendió superar los localismos para conseguir un núcleo poblacional que agrupe al 85% de los habitantes de Asturias, el cual sería el séptimo de España y el noveno de la Península Ibérica. La propuesta de la creación de un consorcio, que en aquel borrador era una de las piezas angulares del proyecto, en este momento se da por descartado por las reticencias y desconfianza de los ayuntamientos ante la perspectiva de que surgiera un nuevo escalón administrativo que les hurtase atribuciones.

Hostilidad del PP

De todos los partidos del arco parlamentario regional el PP es el único que se ha desmarcado y mantiene un discurso muy crítico, casi hostil, con el plan del área central. Recientemente, los populares acusaron al Ejecutivo de Javier Fernández de pretender formar un «chiringuito» a partir de Sogepsa, aprovechando el proyecto metropolitano. Lastra replicó que no tenía «interés en polemizar con el PP porque es no es un proyecto del Gobierno, en él está la Universidad de Oviedo, están técnicos y sería un error político e intelectual cuestionar el principio metropolitano». Además señaló que para que Sogepsa pudiera tener un papel en el área metropolitana «tendría que ser 100% pública y ahora no lo es, si vamos a tener un órgano gestor será si hay unas condiciones políticas para que ocurra, ahora estamos en una fase mucho más preliminar».