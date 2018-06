Areces defiende que las regiones diseñen sus propios planes demográficos Vicente Álvarez Areces. / E. C. Asegura que ahora se cuenta con «recursos» para hacer frente a la despoblación y que hay que ver las migraciones como parte de la solución SARA GARCÍA ANTÓN GIJÓN. Viernes, 29 junio 2018, 01:42

El senador socialista Vicente Álvarez Areces defendió en la comisión especial sobre la evolución demográfica en España que han de ser las comunidades autónomas quienes diseñen sus propios planes demográficos; eso sí, siempre teniendo en cuenta a las entidades locales. Areces remarcó que son las comunidades autónomas quienes tienen «los poderes y competencias» para abordar planes que frenen la caída poblacional, problema que afecta, de manera especial, a comunidades como Asturias, la segunda empatada con Extremadura y solo por detrás de Castilla y León, que más población pierde en términos porcentuales.

Las comunidades autónomas, ahondó el senador socialista, «tienen que escuchar a todos los núcleos, hasta el último escalón», para perfilar esos documentos para revertir la situación.

«El cambio demográfico al que asistimos en España, como en el resto de Europa, se compone de un progresivo envejecimiento de la población, unido al aumento de la esperanza de vida, un fuerte descenso de las tasas de natalidad y de los índices de fecundidad», planteó Areces para inmediatamente matizar que no se puede obviar que existe «una incertidumbre que hay que definir muy bien» en relación a las migraciones. Aunque reconoció que no es posible prever la evolución de estos movimientos migratorios en el conjunto del país, sí que hay que tener claro, remarcó, «que dichas migraciones forman parte de la solución, no del problema». «Debemos usarlas como herramienta positiva», insistió.

Y aunque la empresa no es fácil, el senador asturiano se mostró optimista dado que entiende que a día de hoy se cuenta con las armas adecuadas para hacer frente a la despoblación. «Es verdad que España está vacía, esa España que se va despoblando parece al final un discurso derrotista al que no podemos hacer frente cuando es justo lo contrario», planteó. En su opinión, «tenemos enormes recursos que antes no teníamos» para hacer frente a «un fenómeno que es nuevo, del mundo actual». Las redes educativas, sanitarias, sociales y culturales ya establecidas son esos recursos, esas armas con las que abordar la situación, «apoyándonos en un tejido asociativo muy diverso». El Instituto de Desarrollo Comunitario (IDC) situaba a Asturias a la cabeza de las regiones españolas que más pueblos pierde por despoblación, seguida de Galicia (principalmente Lugo) y Castilla y León.

Areces aprovechó la comparecencia del profesor titular del Departamento de Estructura e Historia Económica y Economía Pública de la Universidad de Zaragoza, Luis Antonio Sáez Pérez, en la comisión especial sobre la evolución demográfica en España, de la que viceportavoz, para recordar que en España, de acuerdo con los objetivos de la Unión Europea, hay un compromiso para elaborar «una gran estrategia sobre el reto demográfico» articulada en una serie de ejes y de compromisos que deben ser ejecutados para las distintas administraciones públicas, en un país muy descentralizado en todos los ámbitos.

Estrategia que, añadió, «ha de ser cofinanciada, evidentemente, por todos esos ámbitos, cada uno proporcionalmente a sus posibilidades». Se remitió, asimismo, al documento de trabajo aportado por el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado que establece diez ejes de actuación en materia de natalidad, política migratoria, envejecimiento, políticas de familia, equilibrio territorial y otros transversales sobre vivienda, dinamización económica y empleo, infraestructuras TIC y servicios públicos.