El arquitecto Javier Calzadilla plantea una comunidad asturiana de solo 19 concejos Propone crear nuevas mancomunidades, que permitirían reducir el número de ediles de 938 a 353 y fusionar municipios de menos de mil vecinos P. LAMADRID GIJÓN. Viernes, 8 junio 2018, 03:54

«Fusionar, esa es la palabra». Término que condensa el espíritu de la propuesta sobre la distribución territorial en la comunidad que presentó ayer Javier Calzadilla en el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias. El planteamiento del experto incluye «la creación de nuevos concejos mediante la fusión de los existentes: de los 78 actuales se pasaría a 19», apuntó. Para lograr esta notable reducción que permitiría optimizar recursos, el arquitecto asturiano indicó que habría que suprimir los municipios con menos de mil habitantes. La manera de trazar esta nueva configuración es mediante el establecimiento de mancomunidades, distintas a las ya existentes.

Estas corporaciones que englobarían a varios concejos -como Gijón, Villaviciosa y Carreño, por ejemplo- «prestarían los servicios mínimos como si fuesen ayuntamientos», señaló el arquitecto tinetense. No quedaría ningún concejo con menos de mil habitantes (18 en la actualidad), tres tendrían entre mil y 5.000 (ahora son 29), dos entre 5.000 y 10.000 (son doce), seis entre 10.000 y 20.000 (doce) y ocho tendrían más de 20.000 habitantes (siete de los 78 configurados), detalló.

Aunque la idea de fusionar municipios no es nueva y «aparecía ya en la legislación asturiana en 1986», hasta ahora ha tenido un carácter voluntario. A pesar de los intentos «leves y tibios» de la Administración -también recogidos en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013-, estas uniones administrativas no prosperaron. Calzadilla no escatimó en datos para respaldar su propuesta y justificar así los beneficios que conllevaría esta nueva distribución territorial. Entre ellos, la reducción de los 938 concejales que hay actualmente en los ayuntamientos asturianos hasta 353.

No obstante, el arquitecto apuntó que se trata de una cuestión que se tendrá que resolver a largo plazo «porque es necesario convencer a mucha gente». También se refirió Calzadilla al Área Metropolitana de Asturias (AMA), proyecto que opina que no llegara a materializarse «porque tampoco lo creen los políticos». Además, subrayó que «el problema del despoblamiento en Asturias está en las alas y no el centro», zona en la que se centra el AMA.