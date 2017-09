«Asistir a clase te rejuvenece» Manuela, Consuelo, Esther y Geli, alumnas del programa PUMUO. / ÁLEX PIÑA Los estudiantes de PUMUO, la mayoría mujeres, destacan que en las aulas se fomenta «la amistad, la cultura y la tertulia» M. MORO OVIEDO. Martes, 19 septiembre 2017, 02:45

«Asistir a clase a determinadas edades, si tienes interés por las cosas y una mente despierta, te hacer sentir que rejuveneces; te hace revivir sensaciones que creías olvidadas». Quien así habla es Carmen Arroyo, delegada ovetense de alumnos de PUMUO, quien afrontaba ayer el inicio de las clases de su cuarto curso académico con nervios de responsabilidad. Las mismas mariposas en el estómago que sentía hace muchos años al reencontrarse en las aulas de su colegio o universidad con compañeros y profesores después de un verano sin verse.

En su caso, Carmen relata que tuvo que abandonar su formación reglada por circunstancias de la vida, si bien sabe lo que es trabajar duro en el mercado laboral como secretaría de alta dirección. «La oferta de asignaturas y talleres que se imparte es extraordinaria», afirma. «Tomamos apuntes pero no nos mandan deberes para casa. Somos muy mayores para eso, añade con una sonrisa esta mujer que supera los sesenta años. Cerca de ella, otras cuatro alumnas -Manuela López, Consuelo Méndez, Esther Viejo y María Ángeles Martínez- compartían confidencias del primer día de clase junto al Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. De las cuatro estudiantes, María Ángeles, Geli, era la única novata. «Vengo con mucha ilusión. Me trae hasta aquí la curiosidad. Me gusta ponerme al día y, por lo que me han comentado, aquí viene uno a entretenerse aprendiendo», comentaba risueña María Ángeles, madre de dos hijos que ha trabajado como asesora comercial en una gestoría. Sus tres compañeras, que van a por su segundo curso, destacaban que «el profesorado que tenemos es un lujo con doctores, catedráticos y hasta un vicerrector». «Somos todas de Oviedo pero nos conocíamos de antes. Participar en este programa fomenta la amistad, la cultura y la tertulia».

Consuelo es enfermera jubilada del HUCA y Manuela antigua profesora de Secundaria. De las cuatro amigas solo Esther, amante de las artes y de la música, no cursó estudios superiores. «No tenemos exámenes. Lo que cuenta es la asistencia. No se pueden tener más de tres faltas. El programa lo va haciendo el propio alumno a su gusto», explicaban, al tiempo que reconocían que Medio Ambiente y Derecho son las materias que más les han sorprendido.

El vicerrector de Extensión Universitaria, Francisco José Borge, que forma parte del profesorado de PUMUO, asegura que ciencias de salud y los talleres de envejecimiento activo son los estudios de mayor demanda junto a las humanidades.