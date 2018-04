Dos asturianas logran la beca de posgrado de La Caixa Paula Álvarez y Tamara Álvarez, recogen sus becas. :: E. C. EL COMERCIO Gijón Viernes, 13 abril 2018, 02:29

Dos estudiantes asturianas recibieron, de mano de los reyes de España, sus becas La Caixa para estudios de posgrado en el extranjero: la gijonesa Paula Álvarez y Tamara Álvarez, de Soto del Barco. La primera estudia un MBA en la Universidad de Harvard y ha trabajado, entre otros, en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear (CERN). Desde septiembre de 2016 forma parte como consultora de Estrategia en McKinsey & Company en Madrid.

Tamara Álvarez cursa un doctorado en Antropología en The New School for Social Research (EE UU). Graduada en Psicología por las universidades de Salamanca, Oviedo y lWindesheim (Países Bajos) y graduada en Antropología Sociocultural por la Complutense, también completó un máster en Arts of Anthropology en The New School for Social Research.