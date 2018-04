Dos asturianas logran la beca de posgrado de La Caixa Paula Álvarez y Tamara Álvarez, recogen sus becas. / E. C. 120 universitarios españoles fueron seleccionados por La Caixa en la convocatoria 2017 EL COMERCIO Miércoles, 11 abril 2018, 20:05

Dos estudiantes asturianas recibieron, de mano de los reyes de España, sus becas La Caixa para estudios de posgrado en el extranjero: la gijonesa Paula Álvarez y Tamara Álvarez, de Soto del Barco. La primera estudia un MBA en la Universidad de Harvard y ha trabajado, entre otros, en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear (CERN). Tamara cursa un doctorado en Antropología en The New School for Social Research (EE UU). Graduada en Psicología, ha desarrollado una brillante trayectoria como docente.

Un total de 120 universitarios españoles fueron seleccionados por La Caixa en la convocatoria 2017. Los becarios, elegidos en régimen de concurrencia competitiva, obtuvieron admisiones en las mejores universidades del mundo.

Entre los años 1982 y 2017, la Obra Social La Caixa ha destinado una inversión total de más de 151 millones de euros a sus becas de posgrado en el extranjero, lo que convierte a este programa en el más importante de España entre los promovidos por una entidad privada y uno de los más relevantes de Europa.