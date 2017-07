El asturiano Alberto Sicilia, distinguido por el consistorio madrileño Miguel Sanz, Alberto Sicilia y David Noack. :: E. C. Sábado, 8 julio 2017, 01:34

El asturiano Alberto Sicilia, presidente de la Asociación Europea de Osteointegración, ha sido distinguido por su labor como promotor de Madrid de la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de la ciudad. La distinción le llega por su esfuerzo para que la 'Conference of the European Association for osseointegration' se celebre en Madrid del 5 al 7 de octubre. Se trata de una cita europea única en odontología que reunirá a 6.000 profesionales. Sicilia recibió el premio de manos del director de Turismo de Madrid Destino, Miguel Sanz (izq.), junto al director Madrid Convention Bureau, David Noack.