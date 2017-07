Los asturianos son los más estreñidos del país, según un estudio farmacéutico Cuatro de cada diez confiesa tener problemas para ir al baño y el 70% dice que el mal tránsito intestinal le hace sufrir LAURA FONSECA gijón. Miércoles, 5 julio 2017, 01:51

Muchas son las problemáticas y circunstancias que se someten a estudio y el estreñimiento, por sorprendente que parezca, no iba a ser menos. Un laboratorio farmacéutico (Diafarm, que elabora 'Roha-max') ha querido saber qué tal era el tránsito intestinal de los españoles, y por lo que concluye la investigación los asturianos no salen muy bien parados. De hecho, son, según la encuesta elaborada en las diferentes comunidades autónomas, los más estreñidos del país. Un 44% confiesa tener dificultades para ir al baño y a siete de cada diez, esas dificultades «le hacen sufrir». Más de la mitad de los consultados confiesa recurrir a ayudas para combatir el mal tránsito intestinal, siendo las infusiones el 74% de los productos empleados. El uso de medicamentos también está muy presente entre los asturianos que no evacúan con regularidad.

El 80% evacúa en el trabajo

Otro dato que llama la atención es que el 80% asegura que va de cuerpo en el trabajo. El caso es que los expertos detallan que los problemas de tránsito intestinal «están ligados a las vivencias emocionales y dificultan la vida de quienes los padecen». Un hecho significativo cuando, según este informe, el 15% de la población asturiana puede estar hasta cuatro días sin ir al baño, lo que agrava las consecuencias en los estados de ánimo de los afectados.

Las mujeres sufren más estreñimiento que los hombres. Los problemas de tránsito intestinal se diferencian por sexo, pero la percepción de cómo se evacúa también ofrece diferencias de género. Así al menos lo recoge el estudio que revela que «las mujeres examinan el color y la textura de sus deposiciones para intentar saber si tienen algún problema intestinal mientras que los hombres lo hacen por simple curiosidad».