Asturias diagnostica 300 nuevos casos de enfermedad inflamatoria intestinal al año Alberto Fernández, María Victoria Játiva Quiroga, Adolfo Suárez y Sabino Riestra. / PABLO LORENZANA Las unidades de referencia mejoran la atención a los pacientes, afirman los especialistas durante la celebración de una jornada monográfica en el HUCA LAURA FONSECA OVIEDO. Jueves, 10 mayo 2018, 02:06

En Asturias, 300 personas son diagnosticadas cada año de una enfermedad inflamatoria intestinal, conocida como EII. Crohn y colitis ulcerosa son las principales dolencias que se enmarcan dentro de este grupo de trastornos, que hacen de Asturias la comunidad del norte con una de las incidencias más altas del país, con un total de 6.000 enfermos diagnosticados y una tasa de 30 nuevos casos por cien mil habitantes. Los datos fuesron puestos sobre la mesa durante la celebración ayer en el HUCA de una jornada en la que especialistas y enfermos debatieron sobre las últimas novedades y tratamientos.

Sabino Riestra Menéndez, responsable de la Unidad de Enfermedades Inflamatorias Intestinales del HUCA que se creó en 2010, explicó que de las 6.000 personas que sufren este problema, en ocasiones altamente incapacitantes, se estima que 3.500 padecen colitis ulcerosa y otras 2.500, enfermedad de Crohn. Un 75% de los afectados tiene menos de 50 años.

El enfermo más longevo del país es un asturiano al que le detectaron Crohn con 94 años

Asturias ostenta desde 2017 un récord, indicó Riestra Menéndez. «Tenemos el paciente diagnosticado de más edad»: un asturiano al que le indicaron que sufría Crohn a los 94 años. «Estuvo 40 años con síntomas, posiblemente no muy graves, y no fue hasta el pasado año, ya viviendo en una residencia geriátrica, cuando le fue diagnosticada la enfermedad», detalla el especialista. El handicap con el que se encuentran los médicos, indicó Riestra a raíz de este caso, es que en ocasiones este tipo de dolencias no terminan por dar la cara y se confunden con colon irritable u otras afecciones intestinales.

La colitis ulcerosa produce, detalló el facultativo, una inflamación continua del intestino grueso (colon) mientras que el Crohn puede inflamar cualquier parte del tubo digestivo (de la boca al ano) y lo hace de forma segmentaria. Las unidades de referencia como las que funcionan en el HUCA, Cabueñes y Avilés, «mejoran la atención de los pacientes, ya que tienen un equipo de profesionales al que recurrir para consultar sin tener que pasar obligatoriamente por las urgencias». En la unidad del HUCA, el 20% de las consultas son ya vía mail o por teléfono.