Asturias finaliza el año con 1.651 donaciones menos de sangre

2017 cerró con 41.788 donaciones de sangre, 1.651 bolsas menos que en 2016, cuando se contabilizaron 43.439. Supone un descenso del 4% (un 3,8%, en concreto), tal y como había avanzado la directora gerente del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, María García, hace unos días, a falta de tener la cifra final.

El balance tiene lugar después de que la semana pasada hubiera que hacer un llamamiento ante la falta de sangre del grupo 0 positivo, ya que en ese momento solo había 120 bolsas. Además, los días previos habían descendido las donaciones como consecuencia, entre otras causas, de la epidemia de gripe. Dentro de esta convocatoria, 454 personas se ofrecieron a donar sangre del grupo 0 positivo y otras 122, de 0 negativo. Ahora, según el centro, «estamos estables ante la buena respuesta de los donantes a este último llamamiento».

Aunque también en noviembre hubo que solicitar ayuda para mejorar las reservas de los grupos negativos, Asturias no ha vivido ninguna situación alarmante por desabastecimiento de sangre y no ha habido que interrumpir intervenciones quirúrgicas. A esta situación -según recogió EL COMERCIO- ha contribuido en buena medida que la demanda de los hospitales fue inferior a años anteriores. No obstante, pese a que no ha habido situaciones de necesidad, los números constatan el descenso de donaciones, una tendencia que se registra también en el ámbito nacional. Por eso, desde el centro comunitario insisten en que no hay que bajar la guardia y llegar a las cifras de 2016.