Asturias financiará la reproducción asistida en parejas lesbianas Andrés Fernández Vilanova y Francisco del Busto. / PABLO LORENZANA Sanidad tramita un decreto «para garantizar el acceso de los colectivos LGTBI a estas técnicas», reveló el consejero Francisco del Busto LAURA FONSECA GIJÓN. Viernes, 4 mayo 2018, 04:18

En 2013, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) determinó que las mujeres lesbianas tenían el mismo derecho que las parejas heterosexuales a acceder a las técnicas de reproducción asistida existentes en la sanidad pública y que en el Principado ofrece el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). El fallo judicial tenía como antecedentes los recortes que desde 2011 venía aplicando el Ministerio de Sanidad (PP), denegando tratamientos de inseminación, fecundación in vitro o microinyección espermática a mujeres solas y parejas femeninas. Silvia García, una de las demandantes, recibió en 2013 el reintegro de los 7.723 euros que había gastado en clínicas privadas para poder concebir y a las que había tenido que recurrir tras la negativa del HUCA a hacerse cargo de su caso.

La mujer decidió acudir a la justicia después de que el Servicio de Salud del Principado (Sespa) le negara el acceso a la reproducción asistida aludiendo criterios técnicos. Ella no fue el único caso. Otras muchas mujeres, también lesbianas, habían sido rechazadas por el Sespa supuestamente en aplicación de la ley de reproducción asistida que exige que la mujer, que no debe tener más de 40 años, sea declarada estéril para poder iniciar un tratamiento de fertilidad. Muchas afectadas reclamaron ante la Justicia y ganaron.

Ahora, con casi dos legislaturas de por medio, la Consejería de Sanidad anuncia que tramita un decreto para garantizar el acceso del colectivo LGTBI (lesbianas, gais, transgénero, bisexuales e intersexuales) a las técnicas de reproducción asistida. Así lo desveló ayer en la Junta General el consejero Francisco del Busto en el transcurso de una interpelación de Ciudadanos sobre políticas del Principado en materia sexual. El titular de Sanidad indicó que su departamento elabora «una autorización de cartera complementaria para garantizar los derechos reproductivos» de este colectivo. Asturias, aunque con algo más de retraso, sigue el mismo camino que otras comunidades autónomas, entre las que figuran Andalucía, el País Vasco y Cataluña.

Del Busto quiso aprovechar la intervención para recordar que el Principado «mantiene una unidad de referencia clínica en el Hospital San Agustín» para operaciones de cambio de sexo, la cual recibe casos de todo el Sistema Nacional de Salud.

No hay traumatólogos

En otro orden de cosas, Del Busto achacó la falta de especialistas en los servicios de traumatología y rehabilitación en el Sespa a la inexistencia de demandantes de empleo en la bolsa de contratación. Según señaló el consejero en la Junta, «están trabajando todos los profesionales disponibles» y no hay más en la bolsa de contratación. Del Busto respondió en estos términos al diputado de Podemos Andrés Fernández Vilanova, quien criticó que los profesionales sanitarios no pueden acceder a la bolsa de contratación «con garantías», porque no se actualizan sus méritos de manera automática. El parlamentario de la formación morada señaló que la gestión de la bolsa está dejando «mucho que desear».

El consejero defendió el actual sistema de contratación, implantado en 2017. «Es cien veces más ágil, más rápido» y más transparente que el anterior.