Asturias, Galicia y Castilla y León reclaman primar el envejecimiento en la financiación El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y el asturiano, Javier Fernández, escuchan el discurso de su homólogo de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. / PABLO LORENZANA Rechazan extender el cupo vasco y urgen que la población de más de 85 años sea clave en el nuevo reparto autonómico CHELO TUYA OVIEDO. Martes, 5 diciembre 2017, 00:44

No a extender el cupo vasco a todo el territorio. De aplicar un cupo, sería el que conforma el colectivo de mayores de 85 años. En la población envejecida, en la dispersión de los habitantes y en la mayor dificultad para ofrecer servicios públicos en zonas rurales que en las urbanas quieren basar Asturias, Galicia y Castilla y León las claves del nuevo modelo de financiación autonómica. Que reciban más las comunidades autónomas que más personas mayores, o en entornos rurales, tienen. «No es lo mismo dar atención sanitaria a un joven de 15 años que a un mayor de 85».

Esas son las principales claves del pacto firmado ayer por los presidentes de las tres comunidades citadas. Javier Fernández hizo de anfitrión en la sede del Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea) ante el gallego Alberto Núñez Feijóo y el castellanoleonés Juan Vicente Herrera. Celebraron una 'cumbre' del noroeste que sirvió para rubricar una declaración institucional que incluye un pacto para reclamar, conjuntamente, cambios en la financiación autonómica, ayudas para acabar con el despoblamiento y para frenar los incendios. Un pacto «que demuestra el vigor de las costuras del Estado de las Autonomías».

Así lo aseguró el presidente de la Xunta de Galicia, que puso el acento en un acuerdo entre comunidades «de distinto signo político». Tanto Núñez Feijóo como Herrera, ambos del PP, no dejaron de señalar «la gran talla de estadista» del socialista Fernández. En un paso más allá, el jefe del Ejecutivo gallego hizo suyo parte de un discurso del asturiano, de uno «que pronunció en Cudillero»: «Dijo que la firmeza y la moderación no son enemigas. Ni la discrepancia y la moderación son incompatibles. La moderación sí se lleva mal con el sectarismo, el fanatismo, con la confianza en la posesión de la única verdad». Para Núñez Feijóo, «ese párrafo debería formar parte del mensaje de los presidentes autonómicos» y demuestra que «la política de trinchera, que pareció estar de moda, no solo está empezando a no sorprender, sino a perder adeptos».

«La brecha aumentaría»

Y si la crítica a Podemos no llevaba nombre, la realizada ante la propuesta del lendakari vasco, que plantea extender el cupo vasco a todo el territorio, tuvo hasta apellidos. «Urkullu ha gestionado muy bien la crisis, pero plantea una visión nacionalista de España. Su planteamiento de la financiación autonómica solo serviría para aumentar aún más la brecha. Los territorios con más renta la verían aumentada. Los que tienen menos, perderían».

Unas palabras de Núñez Feijóo que hicieron suyas tanto Fernández como Herrera. «No soy partidario de deudas históricas ni de todo el repertorio de quejidos habituales», apuntó el asturiano, mientras que el presidente de la Junta de Castilla y León recordó que «pese a reiterar que la revisión del cupo no tendría nada que ver con las políticas fiscales, veinticuatro horas después de que el Congreso diera luz verde al cupo, los tres grandes partidos vascos pactaron una rebaja del impuesto de sociedades. ¿Quién va a invertir en Miranda de Ebro si a dos kilómetros, en Álava, hay menos presión fiscal», lamentó.

Cataluña, sin ventaja

El lendakari no asistió a la última Conferencia de Presidentes, como tampoco lo hizo el hoy huido Puigdemont. «Nunca tan pocos han hecho tanto daño a tantos», aseguró Núñez Feijóo, mientras Herrera dejó claro que lo sucedido en Cataluña «no puede hacer que llegue con ventaja al pacto para la reforma de la financiación autonómica».

Una ventaja que, no obstante, los tres saben que tiene Cataluña. «El 20% del PIB del país es suyo», con lo cual no habrá reforma posible sin su participación. Como tampoco la habrá, recordaron, sin «el apoyo de los dos grandes partidos. Rajoy puso como condición que la reforma del modelo de financiación tenga ese respaldo». Los tres dejaron claro que no entenderían «que los grandes partidos pacten algo a espaldas de la opinión de los presidentes autonómicos. Si no funciona el Hospital de Cabueñes, no le van a pedir responsabilidades al Congreso, sino al Principado». Núñez Feijóo resumió: «No hay que repartir entre 17 territorios, sino entre 48 millones de españoles. Con equidad y lealtad».