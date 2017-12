«Asturias necesita que la educación infantil sea gratuita para reactivar la natalidad»

-Dice que 2010 fue malo, ¿ya hemos salido de la crisis?

-Sí. Estamos en otro momento.

-Cataluña...

-No sé qué decir. Lo que está ocurriendo es malo para el país. Estamos llegando a enfrentamientos personales, a que sea difícil hablar. Es necesario poner sensatez.

-¿Se nota en la compra?

-En octubre bajó algo, pero ahora se había estabilizado.

-¿Abrimos 24 horas?

-Me van a matar los grandes (risas), pero no veo abrir los domingos. Nosotros no lo hacemos, incluso, en algunos que podemos y son rentables. Preferimos facilitar la conciliación de la plantilla. Aunque, el debate es absurdo: en internet se puede comprar a todas horas.

-¿Internet es la competencia?

-En mi sector no se nota demasiado. Los márgenes son tan cortos que no hay posibilidad de encontrar el chollo como con otros productos.

-¿Habrá reconversión comercial?

-Lamentablemente no nos damos cuenta de los empleos que se pierden cuando compramos por internet. Está claro que determinados sectores tendrán que reinventarse.

-¿Y Asturias?

-Me preocupa mucho la baja natalidad. Habría que hacer planes, pero, no como el cheque-bebé. Por ejemplo, Asturias necesita que la educación infantil sea gratuita.

-¿Dónde se ve en diez años?

-Aquí.

-¿Y si le hacen una oferta para comprarle la empresa?

-No. Ya lo hicieron y se dijo que no.

-Igual no fue la oferta adecuada.

-(Risas) No, hubo muchas ofertas y siguen, pero desde hace cuatro años no escuchamos. Sabemos que, cuando se vende una empresa así, normalmente se deshace. Y nos moriríamos de pena.

-Ahora que la RAE nos deja, se lo digo: suena a postureo.

-No. Le aseguro que la familia tiene mucho respeto al equipo que formamos, a la implicación de la plantilla. Es nuestro proyecto. Nos llena. No vendemos.