La Audiencia de Madrid ordena que Sanz Montes siga con el control de Lumen Dei

La Audiencia de Madrid rechazó retirar el control de la entidad religiosa Lumen Dei al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, reclamada por 268 misioneras que pidieron suspender el poder notarial por el que Sanz Montes registró tres entidades con la misma nomenclatura como Lumen Dei, de la que es comisario pontificio.

La Audiencia Provincial Civil de Madrid desestima en un auto el recurso de apelación contra el dictado por del Juzgado de Primera Instancia número 77 de Madrid que denegó la medida cautelar pedida por las misioneras dentro de la demanda que interpusieron contra Sanz Montes y el obispo de Cuenca, José María Yanguas, por vulneración del derecho fundamental de asociación.

Las misioneras consideran que el arzobispo de Oviedo «maniobró» para proclamarse líder de la Pía Unión Lumen Dei, una de las tres ramas que, según ellas, forman el conglomerado Lumen Dei, junto a la Unión Lumen Dei y la Unión Sacerdotal Lumen Dei. Y aseguran que lo hizo con el beneplácito del obispo de Cuenca, que elaboró un escrito al uso, pese a que el Vaticano solo le había nombrado comisario pontificio para la Unión Lumen Dei.

De fondo subyace la polémica venta de los inmuebles de Lumen Dei realizada bajo el mandato de Jesús Sanz Montes por 12,7 millones de euros, que, según las demandantes, son patrimonio de la Pía Unión y no de la Unión Lumen Dei, por lo que el arzobispo no tendría potestad para intervenir dichos bienes. En esta resolución, la Audiencia madrileña no se pronuncia sobre el fondo de ese asunto.