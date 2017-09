La Audiencia sopesa decidir la próxima semana si encarcela a los condenados

Espadas en alto. El volumen de las condenas de cárcel impuestas a los cinco principales implicados, y el paso adelante dado por Podemos reclamando su pronto encarcelamiento, están sacudiendo el tablero. Antes de conocerse el fallo, el sentir casi unánime del resto de acusaciones era el de no solicitar la prisión provisional, no hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos que interpondrán las partes. Existe todavía la posibilidad de que todos los castigos que viene anunciando la Audiencia queden en nada, si el Alto Tribunal considera que las escuchas telefónicas con las que nació el caso no se hicieron cumpliendo todas las exigencias legales.

Los últimos acontecimientos están obligando a realizar una nueva reflexión. La acusación popular emprendida por la Asociación de vecinos y amigos de Llanes (Avall) quiere sopesar mejor los pros y contras. La que sostiene contra Marta Renedo el abogado Antonio Pineda adelantó ayer que, dado que la funcionaria no ha pedido perdón a su clienta (una mujer cuya madre murió sin saber quién le había suplantado la identidad ante el banco), se posicionará junto a Podemos y pedirá la prisión provisional para la ex jefa de servicio. Solo la acusación del Partido Progresista de Belmonte de Miranda, que lleva el letrado Fernando de Barutell, es reacia a pedir el encarcelamiento. El Principado, por su parte, rehusó a marcar criterio propio y hará suyos los argumentos que exponga la fiscal.

El magistrado ponente de la sentencia, indicó ayer que la Sala está valorando convocar a las partes a una audiencia la semana que viene para escuchar los argumentos de cada parte. Los letrados de José Luis Iglesias Riopedre y Marta Renedo adujeron que tienen viajes al extranjero o juicios en esas fechas, a lo que el juez opuso que la cuestión no puede demorarse en exceso. Podemos intentó ayer que se celebrara el trámite, al apreciar «riesgo inminente de fuga» entre los condenados. La Audiencia sugirió que, si bien la petición se puede hacer en cualquier momento, esperará a que todos los letrados tengan la sentencia completa.