Las autoescuelas reclaman un cambio de gestión para los exámenes de conducir Rubén Castro. / E. C. «No pedimos privatizar, pero si el Gobierno no puede solucionar el problema, que busque el presidente de los centros del Principado» M. MENÉNDEZ GIJÓN. Sábado, 25 noviembre 2017, 02:41

La Junta General de la Confederación Nacional de Autoescuelas (Cnae) aprobó ayer solicitar del Gobierno una solución permanente a la huelga que los examinadores vienen manteniendo desde el pasado 19 de junio. En esa reunión participó el presidente de la Unión de Empresarios de Autoescuelas de Asturias, Rubén Castro, quien explicó que «no pedimos la privatización, pero si el Gobierno no puede solucionar el problema con la actual gestión, que busque otras fórmulas».

Estos empresarios sugieren que haya algún tipo de transferencia a las comunidades autónomas, se incremente el número de examinadores o que adopte un modelo concertado, manteniendo la titularidad pública, como ocurre en Portugal.

En el conjunto del país han cerrado por culpa de esta huelga casi un centenar de autoescuelas y se han dejado de hacer unos 200.000 exámenes. En Asturias, Castro calculó que «hay más de 8.000 exámenes pendientes». Se estima que el índice de aprobados es del 50%, por lo que se han perdido unos 4.000 potenciales compradores de automóviles o motos. En el Principado, la huelga de los examinadores es total los lunes, martes y miércoles. Eso supone que «las autoescuelas trabajan, pero solo examinan una vez al mes. En Gijón, esta mes hubo dos exámenes», indicó el presidente de la asociación.

Ante estos problemas, «ya han cerrado cuatro autoescuelas; dos completas y dos secciones», señala Rubén Castro, quien puntualiza que «el principal problema no somos las autoescuelas, que somos empresarios, sino los ciudadanos, porque no consiguen el carné de conducir y en muchos casos no pueden acceder a un puesto de trabajo o a una oposición. El ciudadano es el que sufre esta situación. Hay mucha gente que se examinó del teórico en verano y aún no pudo hacer la práctica».