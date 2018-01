La madre de Amets y Sara: «Apoyo con todas mis fuerzas la prisión permanente revisable» Bárbara García, madre de las niñas asesinadas por su padre en 2014, se une a la campaña iniciada por Juan Carlos Quer y que respalda el PP CH. T. / AGENCIAS GIJÓN. Martes, 30 enero 2018, 04:34

No suele conceder entrevistas. En 2015 ofreció una a EL COMERCIO en la que narraba el «abandono» al que se sentía sometida después de que su expareja, José Ignacio Bilbao, asesinara a golpes a las hijas de ambos, Amets, de nueve años, y Sara, de ocho. Lamentaba que «todo queda en una foto y ese minuto de silencio a la puerta de las instituciones» y criticaba que «un juez me obligó a entregar a mis hijas a mi ex, que las mató».

Un lamento que volvió a repetir ayer para el periódico 'El Español'. En una entrevista, Bárbara García se posiciona en contra de cambiar el Código Penal. «Apoyo con todas mis fuerzas la prisión permanente revisable», asegura tras haber firmado a favor de la campaña que, en change.org, ha puesto en marcha Juan Carlos Quer.

Millón y medio de firmas

El padre de Diana Quer, la joven asesinada en Galicia en agosto de 2016, pero cuyo cadáver no apareció hasta el pasado 31 de diciembre después de que la Guardia Civil lograra la confesión de su asesino, José Enrique Abuín, 'El Chicle', no lo hace solo. La campaña ha sido puesta en marcha junto Juan José Cortés, Antonio del Castillo y Ruth Ortiz. Con esta última, Bárbara García tiene una gran relación, ya que ambas son víctimas de la violencia machista: su ex mató a sus hijos en venganza. «Tenemos un grupo de chat en el que nos apoyamos mucho», dice.

Un millón y medio de personas ya han firmado en la plataforma que pide que se mantenga la prisión permanente revisable. El Partido Popular anuncia un acto el domingo en Córdoba para contribuir a la recogida de firmas de Quer al que asistirá Mariano Rajoy.