Aprovecha los descuentos del Black Friday en Asturias Las empresas asturianas celebran este viernes una jornada especial de descuentos y ofertas, te proponemos cuatro opciones para conseguir ahorrar con tus compras CONTENIDO PATROCINADO Miércoles, 22 noviembre 2017, 17:23

Las tradiciones americanas cada vez cobran más auge fuera de sus fronteras. El Black Friday llega este viernes a Asturias con importantes descuentos y ofertas. El llamado 'viernes negro' se ha convertido en una jornada intensa de compras en la que se puede disfrutar de importantes rebajas y que, desde su implantación, ha conseguido batir todos los récords de compras en un solo día. Si en América lo hacen coincidir con su fiesta de Acción de Gracias, en Asturias se aprovecha para hacer esas compras previas de Navidad o incluso agotar la lista de Papá Noel o los Reyes Magos. La lista de las Navidades suele ser larga y variada, esta es la ocasión perfecta para ir tachando regalos sin hacer un gran desembolso de dinero.

Al's Music Factory

Aprovéchate del Black Friday en Al's Music Factory descuentos del 15% hasta el 25%. Podrás conseguir las mejores ofertas en su web. Se encuentran en Oviedo, C/Gral Elorza, 28, Avilés, C/Concepción Arenal, 1 y Gijón, C/San José, 41 y sus teléfonos son 985 149 981 y 984 832 642

En Al's Music Factory buscan siempre el mejor tono para ti. Trabajan día a día para poder ofrecerte lo mejor en cuanto a guitarras, bajos, amplificación, efectos, accesorios... Con una atención personalizada, proporcionándoles a sus clientes el asesoramiento y el servicio técnico que puedan necesitar para que solo tengan que preocuparse de disfrutar de la música sabiendo que te encuentras en las mejores manos. Al´s Music Factory lleva dedicándose al mundo del Boutique desde 1998 si te dicen que no existe, Llámales! . Tanto si eres músico profesional, aficionado, principiante, maestro o coleccionista no dudes en acudir a este rincón de Asturias donde les encontrarás ¡Al Calor de la Válvula!.

Su horario es de Lunes a viernes de 10:00h a 14:00h y de 16:30h a 20.00h. Sábados de 10:30h a 14:00h y de 16:30h a 20.00h.

Centro de estética Abril

Aprovéchate del Black Friday en Centro de estética Abril con "INDIBA FACE AND BODY", 4 sesiones de Indiba corportal (a elegir zona) + 2 sesiones de Indiba facial y una higiene del rostro. Todos los tratamientos realizados con productos ALQUIMIA por 189 euros. El Centro se encuentra en Gijón, Calle Filósofo José Gaos, 2 y su teléfono es 985 391 267.

Centro de Estética Abril con Cecilia Palomo Amor al frente lleva más de 12 años encargándose de la belleza y el bienestar de sus clientas... En su centro encontraras asesoramiento cosmético personalizado y aparatología de última generación. Realiza tratamientos faciales (arrugas ,manchas, flacidez) y corporales (grasa localizada ,celulitis, post parto,), pedicura especializada, Radiofrecuencia Indiba, drenaje linfático, depilación eléctrica, rituales con aromaterapia anti stress (reina de Egipto) ,masaje con cañas de bambú, depilación cera depileve, servicio de dietista, maquillajes, beauty party para novias y beauty cumple niñas. Su horario es de lunes a jueves de 9.30 a 13 y de 16 a 19.30, viernes de 9.30 a 18 horas.

In Boga

40% DESCUENTO en toda la nueva colección excepto en ROSSE FISCHER que será del 25% , en tienda física y en www.inboga.shop. Envío gratuito a cualquier punto de España. Valido del día 20/11/2017 al 26/11/2017. Está ubicada en Gijón Calle Cabrales haciendo esquina con Calle San Agustín, 13. Su teléfono: 984 182 178.

IN BOGA, tu tienda de moda en el centro de Gijón. Tienda multimarca pensada para vestir mujeres para cualquier ocasión, desde prendas básica para el día a día, hasta ese caprichín que a toda mujer le gusta tener en su armario, para mujeres coquetas que no quieren renunciar a la comodidad. También puedes encontrar una pequeña colección de ropa de fiesta y bolsos de piel hechos a mano de la marca “PITI CUITI”. Apuestan por el “MADE IN SPAIN” y alguna pincelada de moda italiana. Además en su web se pueden comprar online todos sus artículos con envío gratuito a cualquier punto de España. Su horario es de lunes a sábado de 11:00h a 14:00h y de 17:00h a 20:30h.

Gran Almacén del Mueble

Ofertas los días 24 y 25 de noviembre:

- Chaiselonge tapizada tela jade con asiento de mecanismo eléctrico. 599 euros.

- Canapé de madera gran capacidad y tejido 3D 1,35x1,90cm. 129 euros.

- Colchón HR viscoelástica 1,35x1,9cm 159 euros

- Chaiselonge de tres plazas con respaldos y asientos fijos. Incluye dos taburetes en el brazo. 299 euros.

Gran Almacén el Mueble está en Gijón, Calle Ezcurdia, 82. Tl: 985 076 695

Gran Almacén del Mueble, tu tienda de referencia en decoración en Gijón. Es una tienda especializada en mueble y decoración en la que podrás encontrar todo para la casa con la mejor calidad-precio. Abarcan una amplia gama de estilos podrás encontrar desde el diseño clásico al más actual. Son conscientes de que la variedad de productos es imprescindible si se quiere ofrecer la mejor opción en diseño y funcionalidad. Ofrecen las soluciones más adecuadas a los gustos y necesidades del cliente tanto para amueblar, como para actualizar cualquier rincón de su hogar y para ello contamos desde muebles de gama alta, hasta muebles funcionales y económicos. Su horario es de lunes a viernes de 11:00h a 14:00h y de 17:00h a 20:00h. Sábados de 10:30h a 13:30h.

Los descuentos tendrán vigencia durante veinticuatro horas, pero muchos comercios alargarán la campaña por lo que no se puede dejar escapar la ocasión.

Una de las claves para disfrutar de esta jornada es la planificación. Al encontrar, de repente con miles de ofertas, puede que se escape la que interesa. Plantearse las necesidades, hacer una lista y comparar en las diferentes tiendas especializadas son tres aspectos básicos para afrontar el Black Friday y terminarlo con satisfacción. El gran número de productos a la venta este viernes hará de esta cita una de las fijas en el calendario de todos los asturianos, que podrán beneficiarse de los mejores precios y así ahorrar enormemente en sus compras.