La nieve llega a la costa y complica las comunicaciones en Asturias

Asturias ha amanecido cubierta de nieve. Los copos han llegado a nivel de costa y son numerosos los puertos de montaña que a esta hora necesitan cadenas para circular. También las comunicaciones por el centro de la región están siendo especialmente difíciles en este arranque de jornada.

A esta hora, el puerto de Pajares (N-630), entre Asturias y León, ha sido reabierto para camiones, aunque la nieve sigue manteniendo cerrados los altos de la Marta y el Connio, y obliga al uso de cadenas en otros veintiséis puertos y en más de un centenar de tramos de la red secundaria de carreteras.

Según informa el 112-Asturias, son obligatorias las cadenas en los altos del Palo, Lavadoira, Pozo de las Mujeres Muertas, la Reigada, Leitariegos, Tarna, Collada, Cerredo, Campillo, Acebo, Tormaleo, la Miranda (cerrado para camiones), Collado, Padrún, San Emiliano, San Tirso, la Peña, Ortiguero, Robellada, San Ignacio, Cobertoria, Cordal, Colladiella, Somiedo, San Lorenzo, Ventana, Campo del Río y Alto de la Garganta.

Además, por la Autovía Minera es necesario el uso de cadenas para turismos y los vehículos pesados no pueden circular. Y la autopista 'Y' está transitable para todo tipo de vehículos.

En la comarca del Nalón no hubo problemas de relevancia por la nieve, salvo esta mañana en el corredor del Nalón, la carretera regional AS-17 que vértebra la cuenca minera. En la vía se registraron atascos a primera hora debido a las restricciones fijadas por la Guardia Civil para acceder a la autovía minera (AS-1) en el nudo de Riaño, ya que era obligatorio la circulación con cadenas. A lo largo de la jornada se fueron resolviendo estos contratiempos y ahora mismo se circula con normalidad por ambas calzadas.

En los pueblos de la zona rural se trabaja, desde los ayuntamientos, para la retirada de la nieve que pueda dificulta los accesos. El alcalde de Caso, el municipio más elevado de la comarca, destacaba que no hay problemas destacables. Miguel Ángel Fernandez Iglesias indicó que hubo más incidencias con las nevadas de los pasados días.

Mieres, Aller y Lena son los concejos del Caudal más afectados

Mieres, Aller y Lena son los concejos del Caudal más afectados por la nieve. Han sido numerosas las carreteras secundarias afectadas y en las que se exigía el uso de cadenas. Desde el Ayuntamiento de Mieres se informó a primera hora de la mañana que se está trabajando para despejar el mayor número de accesos posibles; son tres cuñas con las que cuenta el concejo. No obstante, desde el equipo de gobierno se espera que llueva a lo largo de la mañana y que, por lo tanto, queden limpias estas vías. Las mayores complicaciones se vivieron a primera con dificultades de trabajadores y escolares para llegar a sus destinos. De hecho, ha sido por la falta de estudiantes que algunos centros decidieron cancelar las clases.

Galería. Las Cuencas amanecen teñidas de blanco.

El alcalde de Aller, David Moreno, estaba pendiente desde primera hora de las precipitaciones. “Sí, ha caído nieve, pero no se trata del temporal de días anteriores. Estamos hablando de espesores escasos y las carreteras, que hay muchas afectadas, van a ir quedando limpias a lo largo de la jornada”, comentaba. La falta de escolares y la dificultad de algunos accesos también provocaron en el concejo, la cancelación de las clases, cobre todo en la parte alta del municipio.

Por otro lado, en Avilés, el pequeño manto de nieve que ha cubierto los parques y jardines de la comarca solo ha despertado la ilusión de niños y mayores, que después de muchos años han podido coger entre sus manos bolas de nieve. Las carreteras de Avilés, Castrillón, Corvera e Illas están limpias y el tráfico fluye con normalidad con lo que todos los colegios han podido abrir sus puertas, incluido el rural de Illas. Las policías locales de Avilés, Castrillón y Corvera han recorrido a lo largo de la madrugada los puntos que podrían ser más conflictivos para establecer los dispositivos para despejar los viales, pero no ha sido necesario ya que las carreteras están transitables, según señala la Policía Local de las tres localidades. La nieve, curiosamente, ha caído más copiosamente en las zonas más bajas que en las altas y el Gorfolí o la Reigada tiene un suave manto como el resto de los prados, parques y jardines de la comarca.

Galería. La nieve llega a la comarca de Avilés.

La carretera de ascenso hasta la cima del Naranco ya está abierta

Los ovetenses se despertaron esta mañana con una capa de nieve de unos tres centrímetros que ya empieza a derretirse. Los 180 operarios de la contrata de limpieza llevan toda la mañana despejando las calles y a esta hora quitan los copos de los arbustos del Campo de San Francisco, donde jóvenes y mayores disfrutan arrojándose bolas blancas. A mediodía, la circulación es "totalmente normal" en la ciudad, si bien el acceso a los monumentos del Naranco y a la parte más alta del monte permanece cerrado por carretera. La presidenta de la Asociación de Vecinos de El Llano, María José García, indicó que el temporal ha dejado a los residentes del alto del Naranco "sin servicio de transporte escolar, basura, pan...".

Galería. Oviedo y el centro de la región amanecen cubiertos de nieve.

A primera hora hubo algunas incidencias con el tráfico, con retenciones antes de la salida de Olloniego. También en Vázquez de Mella, debido a que el acceso al hospital Monte Naranco no se abrió hasta las nueve de la mañana y los trabajadores se acumularon a la entrada. A primera hora, los autobuses urbanos articulados no pudieron circular y hubo algunos problemas en Marqués de Santa Cruz debido a placas de hielo. Por otro lado, los bomberos acudieron a las ocho de la mañana a La Bolgachina para trasladar a una ambulancia a un enfermo que necesitaba diálisis. Debido a la nieve, la ambulancia no podía llegar hasta la vivienda del hombre y tuvieron que portearlo los efectivos de salvamento. Dos horas más tarde, los bomberos intervinieron en Toleo, en la falda del Naranco, para retirar un árbol cedido por el peso de la nieve.

La comarca suroccidental, no obstante, vivió una mañana de relativa tranquilidad. El hielo ha sido el gran obstáculo a vencer, pues el espesor de nieve no resultó un gran problema para la circulación. Las autoridades piden extremar las precauciones.

En las calles, los peatones caminaban con precaución y se cruzaban con los operarios que repartín sal y trataban de mantener limpias las vías. Los termómetros apenas rozaron los dos grados positivos.

Galería. El Occidente asturiano amanece bajo un manto blanco.

Los centros escolares cierran por nieve

La nevada que esta mañana ha caído sobre Asturias ha afectado en mayor o menor medida a un 80% de la red educativa, según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, al término de la reunión del Consejo de Gobierno. Un 23% de los centros de enseñanza han cerrado sus puertas y en un 53% ha habido problemas relacionados con el transporte escolar.

Según los datos facilitados por el portavoz, el 112 recibió entre las seis y las diez de la mañana 677 llamadas, un 284% más que el día anterior en el mismo periodo. Se ha producido también un corte de fibra que afecta a los concejos de Cangas del Narcea y Tineo.

El portavoz informó de que la red principal de carreteras está despejada. Están cerrados al tráfico los puertos de La Marta y El Connio, así como los accesos a Sotres y La Cubilla. Avilés y la comarca occidental son las zonas más castigadas.

Aviso amarillo

Toda Asturias está en aviso amarillo hasta este mediodía por nevadas que pueden caer a cualquier cota, lo que indica que es muy posible que nieve, incluso, a nivel del mar. Hasta el litoral asturiano está en alerta por la posible acumulación de tres centímetros de nieve a partir de solo 50 metros de altitud. La situación se complicará hacia el interior de la región, pues en la zona central del Principado y en los valles mineros esa acumulación puede llegar a los cuatro centímetros. Ya en la cordillera, la zona suroccidental y los Picos de Europa las nevadas podrían alcanzar los diez centímetros de espesor.

Galería. Un 'valiente' se baña en la playa de San Lorenzo pese a las bajas temperaturas. / Joaquín Pañeda

¿Por qué se va a producir esta situación de frío y nieve? Hay dos elementos fundamentales. Según explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la llegada de diversas borrascas atlánticas, una ya bautizada como 'Emma', con gran aporte de humedad y aire cálido, chocarán con una masa de aire de origen polar continental, fría y seca. Eso dará lugar a abundantes precipitaciones que, inicialmente, serán en forma de nieve a cualquier cota. A medida que avance de sur a norte la masa cálida atlántica, la cota de nieve irá ascendiendo y, por lo tanto, precipitando lluvia. Los chubascos pueden ser muy fuertes y no sería de extrañar que durante esta semana se puedan acumular hasta 200 litros por metro cuadrado. Además, a todo esto se añadirá un fuerte temporal marítimo en todo el Cantábrico. Esta situación durará, al menos, durante esta semana, pero la Aemet advierte de que los modelos de predicción apuntan que puede prolongarse más días.