«Buscaremos fórmulas para atender toda la demanda de bilingüismo»
«Sobre los deberes podríamos dar un paso más el año que viene: precisar más después de ver el resultado de nuestras orientaciones»
E. RODRÍGUEZ
Domingo, 10 septiembre 2017, 02:07

-¿Qué centros inician el plan del asturiano para utilizar la llingua como lengua vehicular en algunas materias de cuarto de Primaria?

-Seis públicos: La Carriona (Avilés), El Bosquín (El Entrego), Xentiquina (Lieres-Siero), El Cotayu (Carbayín-Siero), Bernardo Gurdiel (Grado) y Santiago Apóstol (Mieres).

-Levantó polémica.

-Me parece difícilmente entendible e impresentable el recurso del PP. Estamos dentro del marco estricto de la ley de uso, que habla de su promoción en el sistema educativo. Dígame cómo se promociona si no es enseñando la lengua y en lengua asturiana. ¿Qué principios vulnero por enseñarla voluntariamente? Porque hay libertad por parte de los padres y los centros. El PP, que invoca la libertad de elección para todo, cercena un derecho básico, tiene un odio atávico al asturiano.

-Gratuidad de los libros. ¿Una quimera?

-No sé si es una quimera; no está en nuestro programa. Seguimos apostando por la fórmula que tenemos de los bancos de libros de texto, con ayudas a los centros, y el progresivo incremento de éstos.

-Hay alumnos de Secundaria que se quedan sin plaza bilingüe por haber más demanda y echarlo a suertes en un sorteo. Usted lo ve justo.

-No nos parece defendible seleccionar por expediente académico. Dejaría fuera a alumnos con menor expediente que aspiran legítimamente a mejorar sus competencias lingüísticas en una lengua extranjera. Hay profesorado habilitado, pero no se le puede obligar a dar clase bilingüe si no quiere. Eso requeriría de un acuerdo con los sindicatos. En todo caso, no descarto estudiarlo.

-Disculpe, ¿qué exactamente?

-Para este año, la resolución está vigente, pero le he pedido al director general que estudie qué fórmulas podríamos encontrar para atender toda la demanda que llega de Primaria. Hay centros sobrepasados y yo quiero buscar una fórmula integral para atender a todos los alumnos.

-Encuesta contra el ciberacoso.

-Lo que le puedo adelantar, a falta de las conclusiones definitivas, es que, en contra de lo que pudiera parecer, el ciberacoso, en sus distintas modalidades, no es tan prevalente como se creía a priori. El acoso tradicional sigue teniendo una impronta importante. Me sorprendió. Los resultados de cada centro se les dará a conocer para que tomen medidas y la consejería adoptará las suyas. Y todo esto se va a conciliar con el Plan Estratégico de Convivencia que se pondrá en marcha este trimestre.

-Deberes. Tras las orientaciones de la circular de inicio de curso, inéditas hasta ahora, una parte de los padres pide «pautas más claras».

-Podríamos dar un paso más el año que viene; precisar esos principios después de analizar y evaluar el resultado que han dado. Me contentaría con que hubiese una coordinación. En la reunión de equipos docentes, comisiones de coordinación pedagógica... Que hubiera una corresponsabilidad con lo que son los deberes y lo que no deben ser.

-Financiación por objetivos de la Universidad.

-El acuerdo está ultimado y la idea es que se firme este mes. El presidente del Principado precisará el día 12.

-Tasas universitarias. Tras su congelación, se habló de bajarlas.

-A este tema habría que darle una vuelta. Una solución podría pasar por dar ayudas al estudio para aquellos que tengan dificultades.

-¿Qué reflexión le suscita que un antecesor haya sido calificado de delincuente por la Justicia?

-Acato el fallo y no entro a valorarlo. Repruebo cualquier acto ilícito como los que se han probado en ese caso. Me repugna como ciudadano.

-La oposición dice que los controles siguen fallando y que el caso puede repetirse.

-Conozco la consejería y me parece que prevaricar es imposible. Hay mecanismos de control y transparencia que lo impiden.