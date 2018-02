Del Busto: «Asturias es la comunidad con mayores cupos pediátricos atendidos por médicos en primaria» Ha indicado que aunque esas preocupantes cifras no se den en Asturias, no puede mostrarse complaciente y no van a obviar los problemas que existen EUROPA PRESS Jueves, 1 febrero 2018, 12:58

El consejero de Sanidad, Francisco del Busto, ha indicado que el Principado de Asturias es la comunidad autónoma con un mayor porcentaje de cupos pediátricos en atención primaria atendidos por pediatras, alcanzando el 98% de los cupos, una cifra corroborada por la propia Sociedad de Pediatría. Así, solamente el 0,2% de los cupos están siendo atendidos por médicos generalistas.

Ha insistido en que el déficit que se produce entre jubilaciones y nuevas incorporaciones provoca que en muchas comunidades el 50% de los cupos de pediatría están siendo atendidos por médicos generalistas, no así en el caso de Asturias.

No obstante Del Busto ha indicado que aunque esas preocupantes cifras no se den en Asturias, no puede mostrarse complaciente y no van a obviar los problemas que existen. De ahí que la primera especialidad convocada en la OPE 2016 ha sido la de Pediatría y está pendiente también la de 2017, donde se intenta que la mayor parte de pediatría se cubran con el consenso con los sindicatos.

Francisco Del Busto ha vuelto a incidir en los problemas ante la falta de pediatras en el sistema sanitario español y ha insistido en que él "no hace la política del avestruz escondiendo la cabeza" y no oculta que hay un gran problema y que si no se pone solución la pediatría en primaria desaparecerá.

Del Busto tenido que responder este jueves en el Pleno de este 2018 a varias interpelaciones y preguntas del PP, Podemos, Foro e IU, entre ellas la referida a la falta de pediatras. Y es que desde Foro, Coto ha recordado que no sólo hay que aludir a la falta de pediatras sino también a la situación que viven los profesionales con importantes sobrecargas de trabajo.

Cristina Coto por su parte ha reprochado al consejero que vuelque toda la responsabilidad en la Administración central y no asuma las responsabilidades propias y de los anteriores Gobiernos socialistas del Principado. Así ha pedido al consejero que deje claro si está o no en sus planes cargarse la pediatría en atención primaria.

"La realidad es la que es y por eso yo le pregunto una vez más qué va hacer usted en el ámbito de sus competencias", ha replicado la diputada de Foro, que ha criticado la mala planificación del Gobierno regional al que ha acusado de instaurar algunos mantras como que faltan profesionales cuando no es del todo cierto, ya que le ha recordado que se presentaron 100 profesionales para 17 plazas.