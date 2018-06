Del Busto dice que las oposiciones de Atención Primaria fueron pactadas con los sindicatos

El consejero de Sanidad, Francisco del Busto, explicó ayer en la Junta General del Principado que las plazas de la oferta pública de empleo son las previstas en los Presupuestos Generales del Estado y en el acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y los sindicatos, que preveía «el 90% de las plazas temporales ocupadas durante tres años ininterrumpidos a fecha de 31 de diciembre de 2016».

En esa oferta se incluyeron 124 plazas de médicos de familia, en las que «están 35 de médicos de equipo y de otros destinos como el Servicio de Atención Continuada (SAC)», indicó, al tiempo que añadió que «ni una plaza de médico de familia ha sido hurtada». El consejero, que recordó que «no es obligatorio» acudir a la oposición, se preguntó que «si las condiciones del SAC son tan penosas, ¿cómo no se presentaron si se creía que se sacaban 124 plazas de equipos de Atención Primaria? Es algo que no me cuadra».

Por otro lado, Del Busto indicó que las 94 plazas que se hablan de una oferta pública de empleo pendiente de 2006 «caducaron a los tres años, es decir, en 2009», según establece la Ley del Empleado Público.