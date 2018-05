Educación satisface a los padres y recorta en dos días la semana de vacaciones de noviembre Gráfico La consejería aprobará un calendario con un macropuente en Carnaval, la Semana Santa se adelantará y las clases en Primaria acabarán antes ELENA RODRÍGUEZ Gijón Jueves, 10 mayo 2018, 02:06

La Consejería de Educación decidió ayer atender las peticiones de la mayor parte de las federaciones de padres. De las dos propuestas que había planteado -una, más innovadora, con una semana de vacaciones del lunes 29 de octubre al domingo 4 de noviembre-, el departamento de Genaro Alonso se inclinó por la más tradicional. Así, llegada esa fecha (finales de octubre), en vez de siete días, los escolares tendrán cinco festivos, como ha ocurrido este curso. Será del miércoles 31 de octubre hasta el 4 de noviembre.

Otra de las novedades es que habrá un macropuente de cinco días por Carnaval, uniendo el viernes 1 de marzo al fin de semana (2 y 3), el lunes 5 y el martes de Antroxu, día 6, cuando este año hubo cuatro días festivos. La consejería sostiene que, estableciendo estos tiempos de descanso en el primer y segundo trimestre, se equilibran los periodos lectivos, una demanda que lleva años haciendo la junta de personal docente, aunque con un planteamiento distinto.

Gráfico. El calendario escolar aprobado.

La Semana Santa se adelantará. No empezará el Jueves Santo, como este año, sino el Lunes Santo (15 de abril) y durará hasta el domingo 21 de abril, inclusive, y se suprimirá el Lunes de Pascua (22 de abril) como no lectivo -que estaba incluido en ambas propuestas de la consejería-, a cambio de las concesiones hechas en noviembre y Carnaval. Los últimos cambios afectan al final de las clases de Primaria. En vez del 21 de junio, como este año, finalizarán el día 19. Y se mantendrá el día 25 de junio como conclusión de las de Secundaria, como pedían los directores de esta etapa, y no el día 27, como venía recogida en una de las propuestas de Educación. En total, se mantienen 177 jornadas lectivas.

«Una propuesta intermedia»

La consejería ha reunido a familias, sindicatos y directores de centros para conocer su opinión. Y todos coinciden en que había propuestas dispares, que el resultado no satisface a todos, pero tampoco están radicalmente en contra de una propuesta intermedia que no fue la que más apoyos concitó. Así lo entiende el sindicato OTECAS, de la concertada, aunque indicó que «supone un avance con respecto a años anteriores».

Suatea -que, como el resto de los sindicatos, salvo ANPE, ha vuelto a manifestar su preferencia por el calendario cántabro, con distribución bimestral con descansos intermedios- señaló que «es una solución intermedia». Aludiendo a la petición de las familias, que piden que para apoyar esta propuesta sea «abran todos los centros», señala que «esa competencia no puede recaer solo en la Consejería de Educación, sino también en la de Servicios Sociales y en los ayuntamientos». Muy similar es la opinión de UGT, quien reconoció que «la conciliación laboral y familiar sigue primando sobre las cuestiones pedagógicas», pero se mostró optimista en la consecución de un modelo como el de Cantabria. «Es cuestión de voluntad y de recursos y probablemente de un poco más de tiempo».

ANPE -que hizo su propia propuesta- valoró de forma positiva «un calendario que mantiene los periodos vacacionales propuestos por nuestro sindicato», aunque también señaló que «veía adecuado el descanso de una semana completa en noviembre, pues el primer trimestre es el más largo del curso». El más contundente fue CC OO, para quien «esta es una oportunidad perdida de hacer un calendario de acuerdo a criterios pedagógicos. El resultado es uno tradicional con unas leves correcciones. Parece que reconocen que el alumnado necesita descansos regulares pero no se han atrevido a plantearlos». Educación aceptó dejar autonomía a los ayuntamientos para decidir si pegan sus días no lectivos por las fiestas del concejo a periodos vacacionales o no.