Cantera de médicos rescatadores

Hay una máxima que dice que es más fácil formar a un montañero como médico que a un médico como montañero. Y los quince sanitarios (médicos y enfermeros) de toda España que este mes iniciaron el primer curso especializado de atención médica y rescate con helicóptero medicalizado de Asturias responden precisamente a ese perfil. Todos son amantes de la montaña. Quien más quien menos ha hecho sus pinitos en escalda o barranquismo. Y, lo más importante, aportan la juventud y la experiencia que se requieren para un trabajo en el que «van a tener que bregar mucho». Fue la primera consigna que les dio todo un veterano, José Manuel Suárez Anta, quien también les dejó claro que «este es un trabajo en equipo, en el que cada uno hace su juego pero, en un momento dado, el juego es común».

Junto con Manolo, ya jubilado, y Chema, Anta integró en 1988 el primer equipo de médicos del grupo de rescate que en la actualidad cuenta con cinco efectivos. Después de tantos años al pie del cañón, varios piensan ya en dar un paso al lado y dejar paso a una nueva generación. De ahí que el Servicio de Emergencias del Principado, en colaboración con la Universidad de Oviedo y la empresa Habock Aviation, pusiera en marcha este curso. Porque, además de formar a sanitarios interesados en aprender a manejarse en un helicóptero y en labores de rescate, lo que se pretende es encontrar personas que permitan el relevo de los médicos rescatadores que se retirarán en los próximos años.

01:28 Vídeo.

«La confianza es básica»

Candidatos dispuestos a ello los hay. Elba García, médico avilesina que lleva dos años trabajando en el Servicio de Urgencia Médica de Madrid (SUMMA), con la UVI móvil y el helicóptero, estaría encantada de poder volver a casa. Rosi Rodríguez, enfermera tinerfeña que lleva dos años formándose en medicina de montaña, tampoco duraría en cambiar las islas por la península si le surgiera la oportunidad de trabajar en rescates medicalizados. Y aunque no sea por pasar a formar parte del SEPA, la médico del SAMU de Mieres Raquel Suárez Coto también le ve la utilidad a esta formación tan específica. «En caso de accidente, cuanto más sepas, más puedes ayudar. A veces, como sanitario, es frustrante no poder hacer nada por no tener los recursos necesarios», cuenta una gran aficionada a la montaña que precisamente hace años tuvo que ser rescatada por quienes ahora son sus instructores.

Ayer, dos de sus compañeras de curso, Elba García y la avilesina Alicia Rodríguez Bazo, enfermera del Servicio de Atención Continuada (SAC) en Posada de Llanera, experimentaron en sus propias carnes la sensación de verse izadas hasta el helicóptero de Bomberos del SEPA. Ambas fueron las 'falsas heridas' en la práctica de rescate en pared vertical que se llevó a cabo en las inmediaciones de Monsacro y en la que los alumnos -once asturianos, tres catalanes y una canaria- constataron que «la confianza» en uno mismo y en el resto del equipo «es básica, porque te va la vida en ello».

La gran desconocida

Allí, a pie de roca, Silvino Zapico, médico rescatador lenense les explicaba cómo «ser capaces de dominar el miedo de estar en una pared, por ejemplo a cien metros de altura, o en una zona agreste». Una sensación que no se pierde, reconoce, por muchos años de experiencia que se tengan. La clave es «estar tranquilo, atendiendo al herido y fiándote de los rescatadores y del material». Sobre todo en los momentos más críticos de la operación, los de entrada y salida de la pared, cuando el rescatador ya tiene un punto de anclaje a ésta pero sigue enganchado al cable del helicóptero.

Fue la curiosidad de «saber lo que ocurría dentro de ese pájaro amarillo y azul que vemos en los rescates», lo que llevó al enfermero de Urgencias del hospital Álvarez Buylla de Mieres Juan Luis Álvarez a apuntarse a un curso que ha resultado «una experiencia vital muy guapa». Y lo que descubrió superó con creces sus expectativas. «Lo verdaderamente importante es lo que va dentro del helicóptero, los médicos y rescatadores. Tienen una calidad humana y profesional tremenda y la labor que hacen es encomiable. Esta perla es la gran desconocida», asegura.