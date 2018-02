Carnaval de Avilés | El preso resucitado corona a La Hermandad La Terremoto de Alcorcón y su corista Feldene animaron la fiesta. / FOTOS: MARIETA La peña gana el Festival de Murgas con Les Viudines y Capitanes Gambas en segundo y tercer lugar C. DEL RÍO AVILÉS. Martes, 13 febrero 2018, 03:30

Se habló del 'procés', de 'Puchi', de pensiones, Violencia de género de las obras de Santa Apolonia y del traslado de la marquesina de El Pozón, pero fueron las letras de 'El chino Montoya' y 'Sube tú al andamio' las que coronaron a la peña La Hermandad como la ganadora de un Festival de Murgas, Charangas y Fanfarrias, presentado por La Terremoto de Alcorcón. El público avilesino demostró que tenía ganas de calle y jarana después de un domingo lluvioso que dejó a más de uno en casa. El intenso frío no desanimó a un auditorio que si bien no logró entrar en calor, permaneció fiel al espectáculo de las murgas primero (45 minutos) y de la cantante madrileña después.

La Hermandad fue la última peña en subir al escenario y también la única que logró que el público tarareara el estribillo fácil y rumbero de 'El chino Montoya', sobre la 'resurrección' del preso de Villabona cuya defunción fue certificada por tres facultativos. Quién podía resistirse a cantar aquello de 'y no estaba muerto, no, no y estaba con gran resaca' con música de Peret. Previamente, una crítica con 'Sube tú al andamio', con el ritmo latino de 'Súbeme la radio' de Enrique Iglesias, a propósito de la edad de jubilación.

Les Viudines, que este año se han puesto como apellido Fartukabondo, comenzaron serias, con un recuerdo a las víctimas de Violencia de género y una crítica a los «machirulos» y las «manadas» con música de 'Melancolía', de Camilo Sesto. Después, y con música del folclore tradicional asturiano, ofrecieron un popurrí sobre la contaminación en Avilés, la llingua y la oficialidad, la familia Franco, el nombramiento de la jueza María Elósegui Itxaso y, cómo no, el 'procés', el PDCAT y la CUP.

El tercer lugar del podio fue para los Capitanes Gambas, los únicos que centraron las dos letras en temas locales. El primero, 'Vaqueiraes Avilesines', sobre la pérdida de fuelle del antroxu avilesino, el mural de Los Oficios, los baches de Versalles, la ORA, la contaminación y la pasarela del Niemeyer. La segunda, 'Soi d'el Pozón' puso el acento sobre las obras en la avenida de Santa Apolonia y el traslado de la marquesina de Llaranes.

No faltó sobre el escenario la Orquestina La Pecera, que no se llevó premio pero sí las risas de un público cuando fue reprendido. Advirtió la voz cantante de que ellos solo cantaban para la gente antroxá «y los demás podéis ir a tomar por el culo». Se escucharon entonces las carcajadas más sonoras de lo que se llevaba de festival, y fueron los terceros en actuar.

Fieles a su trayectoria, metieron política local, regional y nacional por doquier en dos de sus tres temas y sorprendieron con un nostálgico himno al antroxu. Coplas compuestas el fin de semana anterior, salvo una de ellas que tan solo tenía cuarenta y cinco minutos de vida.

Quisieron cerrar el acto los Reyes del Goxu y la Faba, fuera de concurso, y a continuación fue la Terremoto de Alcorcón y su corista Feldene quienes se propusieron calentar una plaza en la que los gorros, bufandas y guantes ganaron por goleada a los disfraces. Eléctrico y divertido, la artista madrileña protagonizó su propio festival de murgas con letras y coplas propias versionando temas muy conocidos de Beyoncé, Madonna y Black Eyed Peas, entre otros. Su objetivo no solo fue entrar en calor, sino poner en movimiento al público, sobre todo a los del fondo, con los que mostró especial fijación.

Desfile del martes

Hoy, el gran desfile d'Antroxos, Moxigangues y Carroces protagoniza el martes de Carnaval, que alcanza su trigesimoséptima edición. Comenzará a las 18.30 horas en la calle de José Cueto para continuar por la plaza de La Merced, la calle y la plaza de Pedro Menéndez, las calles de La Muralla y La Cámara hasta la plaza de España. Aquí, y con el actor Alberto Rodríguez como maestro de ceremonias, se leerá el veredicto del jurado, que premiará a los tres mejores disfraces en las tres categorías del concurso: individuales, parejas y grupos. En total, se repartirán 3.000 euros en premios.