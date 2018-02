«Me encanta reírme mucho, sobre todo de mi sombra» La Terremoto de Alcorcón. / LVA La actriz cómica Pepa Charro, La Terremoto de Alcorcón, presenta este lunes, a las 19 horas, el Festival de Murgas, Charangas y Fanfarrias en la plaza de España de Avilés EVA FANJUL AVILÉS. Lunes, 12 febrero 2018, 01:57

La irreverente, atrevida y polifacética artista Pepa Charro, mostrará su personalidad más sísmica y conocida, la de La Terremoto de Alcorcón, hoy en Avilés A las 19 horas de esta tarde, presentará en la plaza de España el Festival de Murgas, Charangas y Fanfarrias, para después, a partir de las 20 horas, ofrecer su espectáculo al público avilesino. Actriz y vedete, La Terremoto se hizo famosa en 2006 con su videoclip 'Con Loli', en el que hacía una versión cómica del tema 'Hung up' de Madonna. Entre otros, ha trabajado con Pedro Almodóvar y en la actualidad demuestra su versatilidad en el programa televisivo de imitación 'Tu cara me suena'.

-¿Qué le parece participar en el antroxu de Avilés?

-Cualquier excusa es buena para volver a Asturies y esta es una de las mejores.

-¿Conocía la ciudad y su tradición carnavalera?

-Es mi primera visita a Avilés. Aunque he veraneado en la zona, he reído, he comido y he disfrutado de sus gentes, algunas muy cercanas a mí, no sabía de esta tradición. Así que voy a disfrutarla a tope.

-¿Cómo es el espectáculo que va a ofrecer en Avilés?

-Soy una mera maestra de ceremonias. Creo que la sorpresa será, como cada año, la imaginación de la genteo. Yo seré una simple 'disfrutadora', aportaré mi toque a una jornada donde los protagonistas son los que estrujan su imaginación para compartir una noche única.

-Hablando de noches únicas, su reivindicativa intervención en la gala de los Goya con su crítica a la desigualdad de género que sufren las mujeres en el cine español ha sido uno de los momentos más comentados de este acto. ¿Por qué decidió hacerlo así?

-Eso es cosa de mi alterego Pepa Charro. Pero creo que cualquier situación es buena para expresar una opinión, una certeza en este caso.

-¿Qué medidas deberían tomarse para acabar con la discriminación profesional y económica que sufren las mujeres en nuestro país?

-Desde cada uno hay esa responsabilidad. La educación es la parte más importante, desde los hogares, las escuelas, los poderes políticos, las administraciones, cada uno debe asumir responsabilidad en este tema.

-A algunos compañeros suyos no les agrada mucho que actos como la entrega de los Goya sirvan de plataforma reivindicativa. ¿Qué le parece?

-Pues, ante todo respeto, desde ahí todo va solito....

-Es usted un artista polifacética. ¿Cómo lleva la dicotomía entre Pepa Charro y La Terremoto?

-Cada una tiene su vida, su representante, su religión, su marido, su 'talento'.

-Para cambios, los de 'Tu cara me suena'. ¿Cómo está siendo su participación en el programa?

-Una experiencia única y me temo que irrepetible. Massiel me ha regalado uno de los momentos más bonitos de mi carrera.

-Además de esto, ¿qué proyectos tiene entre manos?

-Hay tantos... Mi escala 'Richter' es más mental que física, cada día me levanto con una loca idea nueva. Algunas llegan a buen puerto, otras quedan en el universo 'terremotil'...

-Y, cuando se baja del escenario, ¿qué es lo que más le gusta hacer?

-Me encanta charlar, beber, comer, y sobre todo reírme mucho, sobre todo de mi sombra.