KOP'A VINO La folixa de Contrueces se prepara para asaltar la calle KOP'A VINO La charanga Kop'a Vino ensaya desde noviembre canciones y coreografía para «pasarlo otra vez en grande» durante Carnaval«Vamos muy mal de tiempo, imagino que como todos. Las fiestas coincidieron muy pronto este año», explica una de sus coordinadoras ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Martes, 30 enero 2018, 19:03

Pese a la espectacular puesta en escena del pasado año, en la que representaron los cinco continentes a través del prisma de 'Viaje al mundo en 80 días', Kop'a Vino no logró alzarse con su cuarto título consecutivo como mejor charanga del Antroxu gijonés. No es problema. Otro año más, la maquinaria de este grupo radicado en Contrueces vuelve a estar en pleno funcionamiento con un doble objetivo: hacer disfrutar a los gijoneses con su actuación y, sobre todo, pasarlo en grande durante las jornadas festivas. «El año pasado quedamos cuartos y disfrutamos mucho, como siempre. Ganar el premio es lo de menos», relativiza de forma animada Verónica Vázquez, una de las coordinadoras de la charanga.

Con el Antroxu asomando ya a la vuelta de la esquina, las charangas ultiman su puesta a punto para el gran desfile y para la exhibición en el Teatro Jovellanos, que este año cumple 31 años. «Nosotros vamos fatal de tiempo, imagino que como todos. Este año los carnavales coincidieron muy pronto y si de normal ya se nos echa el tiempo encima, imagínate éste», explica. Pese a ello, el espectáculo que llevan meses fraguando -desde agosto con los preparativos y desde noviembre ensayando- promete ser intenso y entretenido. Sobre las claves del show, sin embargo, no se suelta prenda. Todo por no romper la sorpresa. «No puedo decirte nada, que me matan (ríe). Te adelanto que será muy festivo y animado, pero nada más», concluye Vázquez.

Desde que comenzaron los preparativos de manera más intensiva, los integrantes de Kop'a Vino se reúnen todas las noches de lunes a viernes para dedicarle una hora a los preparativos del Antroxu. Lejos de considerarse una de las charangas más disciplinadas en ese aspecto, Vázquez replica: «Quizás es que necesitamos mucho tiempo para hacernos con la coreografía y con todos los detalles». Lo cierto es que, después de tres décadas, sus trabajos han sido valorados muy positivamente por los distintos jurados: once de los treinta primeros premios han sido suyos.

Entre los deseos para esta nueva reválida, los integrantes de Kop'a Vino piden, sobre todo, que la meteorología acompañe. La lluvia o el exceso de frío empañarían una celebración que, muchos años, ya ha tenido que lidiar con el tiempo cambiante del norte. A lo que no afectará es al espectáculo del Jovellanos, que ya preparan con mimo junto al desfile. Pese a no desvelar la temática, Kop'a Vino contará con varias canciones propias en las que el humor ácido será la nota dominante.

«Tendremos letras divertidas y, sobre todo, tocaremos temas de actualidad en Gijón y Asturias», resume. Entre sus integrantes habrá veteranía y juventud, aunque en el apartado de nuevas incorporaciones destaca la savia nueva. «Hay muchas caras nuevas, sí. Así que esperamos dar guerra», zanja la portavoz antes de acudir a un ensayo. En Contrueces ya están ultimando su colorido asalto antroxero a las calles de la ciudad.