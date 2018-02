Carnaval de Gijon | Carroza políticamente incorrecta en el desfile de Antroxu Antiguos voluntarios de Protección Civil con caretas del edil Esteban Aparicio, durante el desfile oficial. / E. C. Exvoluntarios de Protección Civil critican a Aparicio y Moriyón con proclamas y caretas durante el desfile E. C. GIJÓN. Martes, 13 febrero 2018, 02:46

La carroza era políticamente incorrecta. «Sí, es cierto, pero estamos en carnaval», argüían sus protagonistas. Una docena de exvoluntarios de Protección Civil de Gijón se presentaron ayer con un coche de época y unos provocadores aditamentos, a saber: once caretas con el rostro del edil Esteban Aparicio, otra de la alcaldesa, portada por un conductor vestido de monja y varias leyendas en el exterior del vehículo, tales como 'Chapuzas Moriyón', 'Aparicio dimisión', 'Gijón retrocede', 'Stop mentiras', 'Apaleado'... Según informaron, antes de comenzar el desfile oficial del antroxu gijonés, cuando aguardaban su turno en la plaza de toros, les «invitaron» a retirar los elementos descritos, so pena de no salir. También les emplazaron, añadieron, a quitarse los chalecos de Protección Civil en tanto no pertenecen ya al servicio, lo cual, apostillaron, hicieron al instante al ponérselos del revés.

Este colectivo advirtió, tras consultar con su abogado, que denunciaría el hecho judicialmente por «atentar contra la libertad de expresión». Al final, la sangre no llegó al río y desfilaron con sus proclamas, coche incluido, de principio a fin del recorrido.