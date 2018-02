«Lo de '4x4, 16' no se-y ocurre ni a Boadella. Ye extraordinario»

Un Antroxu más, Jerónimo Granda saldrá al balcón de la plaza Mayor de Gijón para cantar las coplas de 'El Coque' y las cuarenta a la actualidad. La cita es hoy a las 20 horas y el músico afina su guitarra confiando en que el tiempo acompañe, porque a otras inclemencias no teme ya que «hasta ahora nunca me tiraron un peñazu y son muchos años de dar la vara», reconoce.

-Lo oí esta mañana: «Un antroxu sin Jerónimo, ye como una procesión sin santu».

-Cuando no llueve en los pueblos tiren el santu al río. A mí espero que no me tiren del balcón, que abajo no hay agua.

-¿Nunca le pasó algo así?

-No. Tuve suerte. Nunca me tiraron un peñazu. Son muchos años dando la vara y hasta ahora no tengo queja.

-Hay quien va a verle como si fuera a asistir al Sermón de la Montaña.

-Ye una clientela mínima, selecta, deben ser entre 20 y 100, no soy de cien mil o un millón de persones, pero cuando subo al escenario ataco igual para 100 que para cien mil.

-Sean los que sean, esperan como agua de mayo a ver a quién da estopa esta vez.

-La idea no ye repartir estopa sino presentar lo que veo, lo que ve tol mundo, una crónica de la actualidad si quieres... En los carnavales se aprovecha para meter el deu en el ojo. Al poder, a los que manden, a los de les perres. Ye muy antiguo.

-¿En eso no ha cambiado el mundo?

-Antiguamente los que mandaben eran el clero, entonces era todo a base de da-yos. Ahora el caricato a batir ye la banca, el Rey, el gobierno, la oposición, les instit uciones, eses coses de les que la gente protesta. Nos toca a los cantamañanas , a los juglares, echar esi veneno fuera.

-¿La subversión del orden del carnaval?

-Ye una especie de catarsis, la gente queda un poco relajada pa poder seguir otru añu, que la cuaresma ye larga.

-Citaba a los juglares. Tenían más libertad los bufones, que decían lo que les daba la gana.

-Sí, los reyes pagáben-y al bufón pa que los insultara o ridiculizara. A nosotros nos pagan porque al sistema le interesa, si no estaríamos todos fusilados.

-Boadella se reivindica como bufón desde la presidencia de Tabarnia...

-Es un bufón auténtico y muy bueno. Cada vez que se sube al escenario mete a retorcer y está muy bien. El poder nos explota y ya que no podemos explotalos a ellos -estaría bien pero ye jodido- nos queda el derecho al pataleo.

-¿Como ese de hace días en la Ópera?

-Estaba allí casualmente y fue una ópera muy guapa. Del pateo quedé asustáu. ¿Por qué tienen que abuchear el bable? ¿Qué mas-yos da? ¿Que no lu quieren usar? Que no lu usen, ¿Que ye más guapo y más completo el castellano?, Quién lo va a dudar... pero pa la gente de aquí ye mui guapu el bable y hablamos como hablamos. Hay gente que-y gusta y tien su derecho.

-Volviendo al antroxu. ¿Ha visto las caretas de Puigdemont?

-No entiendo al personaje, no soy catalán y ellos entenderán cómo va eso. Ye un tipo raru, aunque ¡ojo! al pollo lo votaron.

-¿La careta forma parte del equipaje de los políticos?

-Sí, son unos auténticos farsantes. No veo a ninguno con su cara natural.

-¿Y si tuviese que ponerles una careta? ¿A Rajoy?

-Ya tien la careta bien guapa, esa no se mejora. Ye igual que una Gorgona, ye feu...

-¿Pedro Sánchez?

-Ye que yo a estos (los políticos) no los escucho. No hablen de política, sino del otru, que tú robaste y tú más. No oigo a nadie que diga 'hay un plan para España' o 'vamos a hacer esto', nada. Van a cachos.

-¿Y los nuevos políticos?

-Son nuevos, pero yo véolos con careta, no los veo limpios, dicen coses que parecen distintes, que están en su derecho, pero nuevo no veo nada.

-Trump, ¿lleva careta?

-Lo de Trump ye indescriptible, ye un bultu, mete miedo. Pero incluso él tien careta, porque si no un políticu a esi nivel lu fumiguen, no dura ni media hora.

-¿Por eso algunos se hacen los tontos?

-Una cosa ye que se hagan y otra que lo sean. Por eso digo que lleven todos careta. Pueden ser incultos, déspotas, desagradables: ¿tontos? Cuéstame creelo.

-Ya somos mayorinos...

-Tengo una preparada pa hoy con la frase. Hízome mucha gracia porque el que estaba al teléfono tenía un sentido del humor bárbaro y los chavales lo encajaron. Lo del '4x4, 16' no se-y ocurre ni a Boadella ni a los Hermanos Marx. Ye extraordinario. No ye ofensivo ni grosero, ye una manera de hablar en Asturias.

-«Nun queden praos, nun queden grillos» y además quieren prohibir el cuchu.

-Ye así. Aunque aquí entren los laboratorios, si funciona el cuchu no venden. Hay esi dicho tan buenu de 'Dios puede mucho pero sobre todo el cuchu'. Los laboratorios podrán mucho, pero vale más el cuchu. ¿Cómo va abonar mejor una pastilla que una boñiga?

-«Nunca viví del erario ni del sistema bancario», canta usted. ¿Es el secreto para poder cantar y decir lo que quiera?

-Es una posición personal. Lo puedes hacer también cobrando del erario y si yes funcionariu a lo mejor te echan, pero a mi ¿de dónde me van a echar? Ya me echaron de tolos sitios.

-¿Y lo políticamente correcto? ¿El Coque vería hoy limitada su libertad de expresión?

-Qué va, ho. Son coses muy inocentes, de catecismo.. Yo creo que les hizo un cura. El pueblu no les inventó, para decir maldades y villaníes hay que estar un poco cepilláu. De les sacristíes salieron muchos de esos dichos y cantares. Pero estes son de lo más inocente. Eso de los bombones...¡Home, por favor!