Oviedo se disfraza de fiesta
El antroxu congrega a miles de ovetenses en el tradicional desfile y entierro de la sardina | Los centros sociales desoyen las indicaciones de la FMC para participar bajo su temática«por la poca antelación» con la que les avisaron
JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Domingo, 18 febrero 2018, 07:06

Una hilera de farolas Bailén I y II. Iluminadas una sí, una no. Una losa que hace aguas a punto de empapar millón y medio del presupuesto municipal. Al fondo, Independencia, Uría, la plaza de la Catedral. Y Oviedo que se olvida por un rato de la rutina. Se pone el disfraz. Los 60 de Villa Magdalena. Los 18 más del Calatrava. Es carnaval; a contrapelo se despeina el sábado, gris y plomizo, y se entrega a la fiesta. A desfilar. Empate en el Tartiere.

«No nos gustó que nos impusieran una temática con tan poco margen de antelación» fue lo más escuchado en los prolegómenos del desfile de carnaval, que partió de Viaducto Marquina, entre los representantes de los centros sociales. Eran la parte más nutrida del cortejo, con 400 personas de todos los rincones del concejo desfilando y cuando les llegó la orden muchos ya tenían trabajo adelantado desde hace meses. Este año, con la Sociedad Ovense de Festejos vaciada legalmente de competencias, fue la Fundación Municipal de Cultura quien asumió la responsabilidad de organizar el desfile y el concurso. A los vecinos, para optar a los premios se les invitó a que la temática de sus disfraces versara acerca del entierro de la sardina.

Algunos lo entendieron a su aire o, la festividad se presta a ello, y se pasaron las recomendaciones municipañes por la tijera y la gomaespuma. «Más 'carnina' y menos sardina», rezaba la enseña de los vecinos de Colloto. «Es que llevamos muy mal lo del pescado porque somos más de carne», afirmaban ataviados de caníbales los 14 representantes liderados por Yoana Díaz Villa que explicó que habían buscado un disfraz «fácil y sencillo».

Desde La Manjoya, despistados, queda un mes para el domingo de ramos, procesionaba la Cofradía de la Santa Sidra cargando en sus lomos una botella de más de dos metros conteniendo la bebida local «Se nos ocurrió la idea y nos pareció divertida. Y si no les gusta que vayamos de sardina nos da igual, venimos a divertirnos. Con quince días nos nos pueden decir de qué nos tenemos que disfrazar, esto lleva más tiempo», desafió Neli Mallada. Junto a ellos, en la plaza de los Ferroviarios, arrancaban los motoristas a lo Ángeles del Infierno de San Esteban de las Cruces.

Los representantes del centro social de Olivares viajaron hasta el México de Diego Rivera para pintarse de catrinas o de 'Calaveras de Vetusta' que así llamaron al grupo de 15 que desfiló. «Nos ha costado bastante, sobre todo el maquillaje aunque parecía fácil», explicó Isabel de la Fuente. En Ules tampoco hicieron caso a la FMC y 'Con los pies en el tiesto' se inventaron un disfraz florido, «de geranio», que les llevó «entre tres y cuatro meses prepararlo», explicó Arancha Celis.

La comitiva partió en hora encabezada por las mascaradas de invierno asturianas con los mazcaritos d´Uviéu, los zamarrones de Lena y los sidros de Valdesoto poniendo sujetando las raíces de la fiesta. Luego marchó la secuencia del carnaval clásico con la escena 'El Rey Momo del carnaval' interpretada por el grupo de teatro Margen que dejaron paso a Mercau Astur que se encargó de enterrar la sardina.

Pero no solo hubo centros sociales. Charangas y grupos dejaron también sus pinceladas de humor. Los integrantes del grupo 'Hay gua-teque free' se ataviaron de Freddy Mercury en el famoso videoclip. No faltaba ni Brian May fregando los platos.De Niembru apareció en estas el 'Manicomio de los horrores'. «Temos todo tipo de pacientes ingresados: una novia que dejaron plantada en el altar, otro que se cree Napoleón, la loca de los gatos...», explicó Priscila Alonso que sin embargo dejó la puerta abierta porque «todo el mundo tiene cabida, tenemos cura para todos».