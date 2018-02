Oviedo vive a lo grande su desfile de Antroxu 02:11 La comitiva partió desde Viaducto Marquina, continuó por la calle Independencia, Fruela, Pozos, Ramón y Cajal, Porlier y la última parada fue en la plaza de la Catedral EL COMERCIO Sábado, 17 febrero 2018, 20:20

La programación del antroxu ovetense continúa esta tarde con el desfile por las calles del centro. La comitiva partirá del Viaducto Marquina, continuará por la calle Independencia, Fruela, Pozos, Ramón y Cajal, Porlier y la última parada será en la plaza de la Catedral. Allí el jurado elegirá a los ganadores y cuando acabe el desfile el DJ Jota Deluxe hará una animación musical hasta bien entrada la noche. Las calles por las que transcurrirá el desfile serán cortadas con obstáculos: o bien con coches de policía colocados en zig-zag o con barreras de hormigón. De igual forma, una treintena de agentes de la Policía Nacional y Local y los miembros de Protección Civil velarán por la seguridad de los presentes durante el recorrido de Carnaval.

Desde las 12 a 14 horas, la Plataforma Imagina un Bulevar celebrará su particular Antroxu en el bulevar de Santullano donde también se repartirán frixuelos con chocolate. Esta actividad no gusta a los concejales del Partido Popular y ayer Covadonga García criticó que no se puede «cortar dos horas por la mañana la salida de la autopista Y para que los amigos del tripartito hagan otra juerga frente a Santullano», protestó.