Dos chefs de nota, por Asturias

Son dos estrellas de la cocina en Estados Unidos, donde viven, pero uno es neoyorquino y el otro de Mieres. Estamos hablando de Anthony Bourdain (Nueva York, 1956), que triunfa con el programa que lleva su nombre y se subtitula 'Unknown parts' –lugares desconocidos-, pues mezcla viajes y gastronomía alrededor del mundo. Ya había degustado el famoso cocinero del Brasserie Les Halles, con base en Nueva York y locales en Miami, Florida, y Washington, la comida vasca, pero le contaba desde hace años el asturiano José Andrés que la asturiana no le iba a la zaga.

Estos días pudo comprobarlo. Primero el fin de semana, comiendo en la calle Gascona, en Oviedo, un cachopo. Y después, grabando su programa en Casa Lin, donde José Francisco Hernández les preparó para el rodaje para la CNN de su programa unas almejas a la marinera, un buen centollo, unos percebes bien frescos, unos oricios y un bogavante, todo regado con sidra. Bourdain y José Andrés disfrutaron de la comida junto a los propietarios del establecimiento, varias mesas de habituales del local y algunos invitados. Por la tarde, la cita era en Sidra el Gobernador, en Villaviciosa, donde se les unieron sidreros, cocineros y otros invitados. Allí, en modo espicha alrededor de las pipas del llagar, José Andrés le hizo un recorrido por los quesos asturianos, mientras en el exterior se doraba un apetitoso cordero a la estaca.

El programa dedicado a Asturias seguirá tomando forma estos días por distintos lugares de la región. Después será el turno de que los americanos descubran las excelencias de la mesa asturiana, de mano de este chef de brazos tatuados que estudió en Vassar College y en el Culinary Institute of America. Empezó trabajando en varias marisquerías de Provincetown, Massachusetts, y ha dirigido las cocinas del Supper Club de Nueva York, el One Fifth Avenue y el Sullivan's. Autor de decenas de libros sobre gastronomía, es firma habitual del 'The New York Times', 'The Times', 'The Observer', y 'The Independent',, entre otros, además de publicar artículos en la prestigiosa revista 'Food Arts'.