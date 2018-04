La cifra de jóvenes extutelados que vive en la calle se quintuplica en un año Albergue Covadonga, Cocina Económica y Alambique piden que se les dé el salario social y alertan del aumento de la pobreza entre mujeres y enfermos mentales CHELO TUYA Gijón Jueves, 26 abril 2018, 02:04

«La recuperación económica de la que se habla no se nota en nuestros centros. El incremento de la demanda ha sido del 15% en el último año. Estamos dando 160.000 comidas y cenas al año». José García, presidente de la Cocina Económica de Oviedo, dibujó una Asturias que aún no ha salido de la crisis económica. «Si años atrás dábamos 140.000 servicios al año, ahora no bajamos de 160.000», explicó, «y si años atrás, el 80% eran inmigrantes frente a un 20% de españoles, ahora la proporción ha cambiado: el 80% son asturianos».

A él le tocó abrir el turno de comparecencias en la Comisión especial de estudio sobre la situación de la pobreza y desigualdad social en Asturias en la que participó su homólogo de la Cocina Económica de Gijón, Luis Torre, la directora de la Fundación Albergue Covadonga, Cristina Abella, y Roberto Porras en representación de Alambique.

Presidida por la diputada de IU Marta Pulgar, el encuentro está sirviendo para que las entidades sociales de la región presenten su particular radiografía de la realidad asturiana. Una realidad que demuestra que «muchas personas siguen siendo invisibles a los servicios: hablamos de personas con problemas de salud mental y, también, de mujeres». Así lo advirtió Cristina Abella, directora de la Fundación Albergue Covadonga.

«El acceso a la vivienda pública continúa siendo la solución clave para las personas sin techo»

Ella puso de nuevo el acento en «las personas jóvenes, los que, hasta su mayoría de edad, eran menores tutelados por la Administración: cada vez nos llegan más casos». Tantos como casi multiplicar por cinco. «En 2016 recibimos nueve casos. El año pasado, 42. Es muy preocupante», señaló. Lo dice porque «se trata de personas muy jóvenes, de apenas 18 años, que no están preparados para vivir en la calle. Vivir en un albergue de adultos es duro y ellos llegan sin formación educativa ni laboral, con escasa o ninguna red familiar. Están en claro riesgo de exclusión».

No es la primera vez que Abella alerta de un problema ya remarcado por entidades como la Fundación Siloé o Identidad para Ellos. «Estos jóvenes necesitan una ayuda específica. No solo que se les dé, automáticamente, el salario social, sino que se les resuelva su situación de vivienda antes de quedar en la calle».

«Dar de comer es lo fácil»

Porque el problema no está, explicó Luis Torre, «en dar de comer. Eso es lo fácil. El problema es acompañar a estas personas para que salgan de la situación en que se encuentran». Desde la Cocina Económica de Gijón, la visión resultó un poco más optimista que la de Oviedo. «En el último año hemos bajado el número de servicios, aunque hemos dado 166.000», apuntó. A ellos, como en Oviedo, se suman «las familias que vienen a por comida. Como el centro no está preparado para que acudan menores, porque la situación es dura, damos alimentos a 80 familias. En total, 163 personas».

Al servicio de comedor suman además lo que Torre considera «objetivo real». Es decir, «piso de acogida para reclusos de Villabona que salen de permiso», así como «residencia de media estancia», «apartamentos para familias», y, sobre todo, «talleres de formación. Esa es la clave, ofrecerles un futuro».

«Quien no tiene hogar sufre agresión física y sexual, pero queda invisiblizado»

Un futuro que pasa «por el acceso a la vivienda. Continúa siendo la clave para las personas sin techo», explicó Cristina Abella. Una argumentación que compartió Roberto Porras. La asociación Alambique defiende «que las personas tengan una renta básica y acceso a la vivienda. La realidad nos demuestra que la pobreza lleva afectando al 20% de la población española en los últimos años. Y que, ahora, tener trabajo no es garantía de no ser pobre».

Todo lo contrario, compartió Cristina Abella. «Muchas de las personas que acuden al Albergue lo hacen tras haber tenido empleos precarios», recordó. «Nos encontramos a muchas personas con pensión, pero que es tan baja que no les llega para comer y pagar la casa, por ejemplo», explicaron desde la Cocina Económica de Oviedo.

Psiquiatría de calle

Mientras la de Gijón prepara una clínica «de salud dental, porque es muy importante», Abella pide «psiquiatría de calle. Tenemos a muchas personas sin hogar con graves problemas mentales y de adicciones. Y no reciben tratamiento», lamentó. De acuerdo a su experiencia, «quienes viven en la calle sufren agresiones físicas y sexuales que quedan invisibilizadas». Especialmente, «las mujeres. Su pobreza es la más invisible pese a que son más vulnerables».