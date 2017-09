Ciudadanos pide incentivar a los profesores bilingües para dar clases en inglés «Se acreditan, pero luego no tienen compromiso. Y si lo tienen es por criterios personales, de traslado o de estar en determinada zona, no por interés profesional y la calidad del sistema» E. R. OVIEDO. Viernes, 15 septiembre 2017, 03:06

El diputado de Ciudadanos Nicanor García solicitó ayer al consejero de Educación que incentive a los profesores acreditados para dar docencia bilingüe, ya que no están obligados a impartirla. «Se acreditan, pero luego no tienen compromiso. Y si lo tienen es por criterios personales, de traslado o de estar en determinada zona, no por interés profesional y la calidad del sistema». Desde su punto de vista, «el programa ha crecido en cantidad (217 centros adscritos), más que en calidad» y criticó «la falta de previsión para no poder atender la demanda, cuando lo saben con un año de anticipación».

El sorteo se mantendrá

El consejero habló de tres medidas para atender la demanda: el análisis del mapa escolar y la distribución de los alumnos de los centros adscritos a los institutos; la mejora del plan de formación del profesorado para capacitarlo en la consecución del B2 y CI y la revisión de si es necesario dotar a los IES de más docentes acreditados dentro de los márgenes de la LOMCE. Todo, sin descartar el sorteo cuando la demanda supera la oferta.